Tesla ve SpaceX Texas’ta 16,8 milyar dolarlık "Terafab" fabrikası kuracak

·45·Teknoloji
Tesla ve SpaceX Texas’ta 16,8 milyar dolarlık "Terafab" fabrikası kuracak

Tesla ve SpaceX şirketleri, ABD’nin Texas eyaletinde dünyanın en büyük gelişmiş mikroçip fabrikası olan "Terafab" projesini hayata geçirmeye başlayacaklarını açıkladı. İlk aşamada bu ortak projeye 16,8 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor. Projenin, gelecekte küresel yarı iletken kıtlığının giderilmesine ve AI ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre dev fabrika, Houston yakınlarındaki Grayms County’de inşa edilecek. Şirketlerin yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabında bu yapının dünyanın en büyük ve en pahalı binası olacağını belirtti. SpaceX’e göre üretim alanının 100 milyon fit kareyi aşması ve projenin bölgede en az 3 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

Geleceğin teknolojileri için devasa hesaplama gücü

Projenin temel amacı, Elon Musk’ın gelecek vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için gereken devasa hesaplama gücünü oluşturmaktır. Gelecekte milyonlarca robotun insan emeğinin yerini alması, robotaksilerin tamamen otonom hareket etmesi ve uyduların AI eğitimi için veri merkezlerine dönüşmesi bekleniyor. Mevcut üretim hızları ise bu ölçekteki talepleri karşılayamıyor.

SpaceX’in sunduğu mali belgelere göre, çok aşamalı inşaat çalışmaları kapsamında toplam maliyet 119 milyar dolara kadar çıkabilir. Intel de bu dev projeye katkı sağlayacağını açıkladı, ancak şirketin projedeki kesin rolü şimdilik gizli tutuluyor.

Dikey entegre yaklaşım

Yeni kompleks, çip üretimi, paketleme ve test süreçlerini tek bir yerde bir araya getiren dikey entegre bir tesis olacak. Bu yaklaşım, teknolojik süreçleri önemli ölçüde hızlandıracak ve yeni hesaplama sistemlerinin hızla devreye alınmasını sağlayacak.

  • Tesla’nın Optimus insansı robotları ve kendi kendine çalışan Cybercab araçları için tasarlanan uç bilişim çipleri
  • SpaceX’in uzay tabanlı veri merkezlerini yönetmek için tasarlanan yüksek performanslı işlemcileri
  • Büyük ölçekli mantık ve bellek cihazları

Çevresel konulara da özel önem veren SpaceX, yerel yer altı sularını kullanmak yerine bölgedeki Gibbons Creek rezervuarının suyundan yararlanmayı planladığını açıkladı. Bu kompleksin inşasının küresel teknoloji pazarında yeni bir dönüm noktası yaratması bekleniyor.

TeslaSpaceXElon MuskTerafabÇip Fabrikası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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