Ferran Torres PSG'ye kapıyı açtı: Karar artık Barcelona'nın elinde...

Barcelona'nın forveti Ferran Torres, kariyerine Paris'te devam etmeye karşı değil. İspanyol basınına göre 26 yaşındaki futbolcu, PSG'ye transfer olmak için “yeşil ışık” yaktı ancak transferin en zor kısmı henüz önümüzde.

Artık her şey Paris kulübünün resmî teklifine ve Barcelona'nın belirleyeceği şartlara bağlı. Katalanların başka bir yıldız forvetle ilgili planı ise bu transferi daha da ilgi çekici hâle getiriyor.

Luis Enrique'nin kişisel telefon görüşmesi durumu değiştirdi

İspanya'nın Sport.es haberine göre PSG teknik direktörü Luis Enrique, Ferran Torres'i yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

İspanyol teknik adam futbolcuyla bizzat görüşerek ona Paris ekibinde önemli bir rol verileceğini söyledi. Torres'in bu görüşmenin ardından Fransa şampiyonunun teklifini değerlendirmeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Luis Enrique, forvetin yeteneklerini yakından tanıyor. İspanya Millî Takımı'nı çalıştırdığı dönemde Torres'e düzenli olarak forma verdi. Teknik direktör, futbolcunun hücum hattında birden fazla pozisyonda oynayabilmesini, önde baskıdaki etkinliğini ve golcülüğünü takdir ediyor.

Mundo Deportivo da PSG ile futbolcunun temsilcileri arasında temas kurulduğunu ve görüşmelerde olumlu bir atmosfer oluştuğunu bildirdi.

Barcelona satmak istemiyor ancak kapıyı da kapatmadı

Ferran Torres'in Barcelona ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Katalan kulübü, futbolcunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Bununla birlikte kulüp, uygun bir finansal teklif gelmesi hâlinde transferi değerlendirebilir. Futbolcuyu şimdi satmak, Barcelona'ya önemli gelir elde etme ve sözleşmesinin sona yaklaşmasından kaynaklanabilecek riski ortadan kaldırma fırsatı sunuyor.

Aynı zamanda İspanyol basınında durumla ilgili farklı bilgiler yer alıyor. AS, Barcelona'nın Torres'i satış listesine koymadığını ve PSG'den henüz resmî teklif almadığını yazdı. 6 Ağustos itibarıyla Paris kulübünün somut teklifi Katalanlara ulaşmamıştı.

Dolayısıyla şu an için futbolcunun Paris'e transferi konusunda kesin bir anlaşma yok. Torres'in onayı transfer için önemli bir adım olabilir ancak nihai kararı kulüpler verecek.

Torres'in satışı Julian Alvareziçin kapıyı açar mı?

Barcelona, hücum hattını yeniden şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Katalan kulübünün öncelikli hedeflerinden biri Atletico'nun forveti Julian Alvarez.

Cadena SER'in haberine göre Barcelona, Arjantinli futbolcu için yaklaşık 100 milyon avroluk bir teklif hazırladı. Ancak Madrid ekibi onu kolayca bırakma niyetinde değil.

Ferran Torres'in olası satışı Katalanlara şu konularda yardımcı olabilir:

— transfer bütçesine ek kaynak sağlamak;

— maaş bütçesini azaltmak;

— yeni forvetin tescil edilmesi için daha fazla hareket alanı oluşturmak.

Bu nedenle PSG'den gelecek teklifin yalnızca Torres'in geleceğini değil, Barcelona'nın tüm transfer stratejisini de etkilemesi muhtemel.

PSG yeni forvet için kaynak oluşturdu

Paris kulübü de hücum hattında değişiklikler yapıyor. PSG, Randal Kolo Muaniyi Juventus'a 38 milyon avro ve 12 milyon avroya kadar bonus karşılığında sattı. Fransız futbolcu, Torino kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bu transfer, PSG'ye yeni bir forvet almak için finansal imkân sağladı. Luis Enrique'nin ise yakından tanıdığı ve taktik anlayışına uygun olan Torres'i kadrosuna katmaktan yana olduğu belirtiliyor.

Belirleyici adım ne zaman atılacak?

İspanyol basınına göre taraflar olası transferden haberdar. Görüşmelerin, Ferran Torres'in Barcelona antrenmanlarına dönmesinden önce hızlandırılması planlanıyor.

Futbolcunun 12 Ağustos'ta takıma katılması bekleniyor. Kulüp yönetimiyle yapacağı görüşme, geleceğine açıklık getirebilir.

Mevcut durumda üç temel şart bulunuyor: PSG'nin resmî teklif göndermesi, Barcelona'nın finansal koşulları kabul etmesi ve Torres'in Paris kulübüyle kişisel şartlarda anlaşması gerekiyor.

Bu nedenle transfer yakınlaşmış olabilir ancak anlaşma henüz tamamlanmış değil. Şimdi en büyük merak, PSG'nin ne kadar teklif edeceği ve Barcelona'nın forvetini satmaya razı olup olmayacağı.

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