Oracle'ın kredi riski son 18 yılın en yüksek seviyesine çıktı

·48·Teknoloji
Oracle'ın kredi riski son 18 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Yapay zekâ altyapısını genişletmeye yönelik dev yatırımların gölgesinde Oracle'ın temerrüde karşı sigorta maliyeti, yaklaşık son on sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ixbt.com verilerine göre şirketin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) maliyeti, temmuz ayında yaklaşık 2,03 puana yükseldi. Bu değişim, S&P Global Ratings'in şirketin uzun vadeli ihraççı notunu BBB'den BBB- seviyesine indirmesinin ardından yaşandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu indirim, notu spekülatif seviyenin yalnızca bir basamak üzerinde bırakıyor. Bununla birlikte S&P, Oracle'ın kısa vadeli notunu A-2'den A-3'e düşürdü ve şirket için durağan görünümünü korudu. Uzmanlar, CDS göstergesindeki artışın yakın zamanda temerrüt yaşanacağı anlamına gelmediğini, ancak yatırımcıların şirketin borç yükümlülüklerini taşımak için daha yüksek risk primi talep etmeye başladığını gösterdiğini belirtiyor.

Finansal göstergeler ve dev sözleşmeler

Piyasanın Oracle'a yönelik değerlendirmesini yeniden gözden geçirmesine, bulut işindeki hızlı büyüme ve bu işi genişletmek için yapılan yüksek harcamalar neden oldu. 2026 mali yılının sonuçlarına göre şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %21 artarak 19,2 milyar dolara ulaştı. Özellikle bulut segmentinin geliri %47 artışla 9,9 milyar dolara çıkarken, bulut altyapısı gelirleri tam %93 yükseldi.

Bununla birlikte Oracle, henüz finansal tablolara tam olarak yansıtılmayan taahhütlerin hacmi açısından da dikkat çekici sonuçlar açıkladı. Bu tür sözleşmelerin hacminin bir yıl içinde %363 artarak 638 milyar dolara ulaştığı ortaya çıktı. Ancak yapay zekâ altyapısının kurulması ve geliştirilmesi çok büyük miktarda sermaye yatırımı gerektiriyor.

Yatırımlar ve gelecekteki riskler

Bulut kapasitesini genişletmeye yönelik dev yatırımlar nedeniyle Oracle, 2026 mali yılını 23,7 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışıyla tamamladı. Şirket bir yıl içinde 43 milyar dolar borç finansmanı ve 5 milyar dolar sermaye sağladı. Ayrıca 2027 mali yılında borç ve özsermaye araçları yoluyla yaklaşık 40 milyar dolar daha kaynak sağlanması planlanıyor.

Oracle için bugün temel sorun, bulut kapasitesine yönelik talep eksikliği değil; veri merkezlerinin inşasını sürekli finanse etme gerekliliği ortamında dev sözleşme portföyünü gerçek gelire dönüştürebilme becerisidir. Borçlanma maliyetlerindeki artış, şirket bulut işindeki büyüme hızını korusa bile genişleme sürecinin ekonomisini etkileyebilir.

Kurumsal müşteriler açısından bu durum, her şeyden önce tek bir bulut altyapısı sağlayıcısına bağımlı kalmanın uzun vadeli risklerini dikkate alma gerekliliği anlamına geliyor. Bulut sağlayıcılarıyla yapılan büyük sözleşmeler; fiyat ve performansın yanı sıra kapasitenin devreye alınma sürelerinin, hizmet sürekliliğinin ve alternatif çözümlere geçiş olanaklarının da kapsamlı biçimde değerlendirilmesini gerektiriyor.

OracleTeknolojiBulut BilişimFinansYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Modüler bilgisayar üreticisi veri sızıntısını duyurduModüler bilgisayar üreticisi veri sızıntısını duyurduBugün, 21:20Cloudflare, yapay zekâ ajanları için tasarlanan Kitesurf tarayıcısını tanıttıCloudflare, yapay zekâ ajanları için tasarlanan Kitesurf tarayıcısını tanıttıBugün, 21:20ABD'de açık deniz rüzgâr santrali projelerini iptal etmek için 4 milyar dolar harcandıABD'de açık deniz rüzgâr santrali projelerini iptal etmek için 4 milyar dolar harcandıBugün, 20:24SpaceX, Teksas’taki Terafab tesisi için güneş panelleri yerine gaz santralleri kullanacakSpaceX, Teksas’taki Terafab tesisi için güneş panelleri yerine gaz santralleri kullanacakBugün, 19:57Çin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtıÇin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtıBugün, 19:29Airbnb şirketi yapay zekâ sayesinde yeni özellikleri daha hızlı sunuyorAirbnb şirketi yapay zekâ sayesinde yeni özellikleri daha hızlı sunuyorBugün, 19:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı