Oracle'ın kredi riski son 18 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Yapay zekâ altyapısını genişletmeye yönelik dev yatırımların gölgesinde Oracle'ın temerrüde karşı sigorta maliyeti, yaklaşık son on sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ixbt.com verilerine göre şirketin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) maliyeti, temmuz ayında yaklaşık 2,03 puana yükseldi. Bu değişim, S&P Global Ratings'in şirketin uzun vadeli ihraççı notunu BBB'den BBB- seviyesine indirmesinin ardından yaşandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu indirim, notu spekülatif seviyenin yalnızca bir basamak üzerinde bırakıyor. Bununla birlikte S&P, Oracle'ın kısa vadeli notunu A-2'den A-3'e düşürdü ve şirket için durağan görünümünü korudu. Uzmanlar, CDS göstergesindeki artışın yakın zamanda temerrüt yaşanacağı anlamına gelmediğini, ancak yatırımcıların şirketin borç yükümlülüklerini taşımak için daha yüksek risk primi talep etmeye başladığını gösterdiğini belirtiyor.

Finansal göstergeler ve dev sözleşmeler

Piyasanın Oracle'a yönelik değerlendirmesini yeniden gözden geçirmesine, bulut işindeki hızlı büyüme ve bu işi genişletmek için yapılan yüksek harcamalar neden oldu. 2026 mali yılının sonuçlarına göre şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %21 artarak 19,2 milyar dolara ulaştı. Özellikle bulut segmentinin geliri %47 artışla 9,9 milyar dolara çıkarken, bulut altyapısı gelirleri tam %93 yükseldi.

Bununla birlikte Oracle, henüz finansal tablolara tam olarak yansıtılmayan taahhütlerin hacmi açısından da dikkat çekici sonuçlar açıkladı. Bu tür sözleşmelerin hacminin bir yıl içinde %363 artarak 638 milyar dolara ulaştığı ortaya çıktı. Ancak yapay zekâ altyapısının kurulması ve geliştirilmesi çok büyük miktarda sermaye yatırımı gerektiriyor.

Yatırımlar ve gelecekteki riskler

Bulut kapasitesini genişletmeye yönelik dev yatırımlar nedeniyle Oracle, 2026 mali yılını 23,7 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışıyla tamamladı. Şirket bir yıl içinde 43 milyar dolar borç finansmanı ve 5 milyar dolar sermaye sağladı. Ayrıca 2027 mali yılında borç ve özsermaye araçları yoluyla yaklaşık 40 milyar dolar daha kaynak sağlanması planlanıyor.

Oracle için bugün temel sorun, bulut kapasitesine yönelik talep eksikliği değil; veri merkezlerinin inşasını sürekli finanse etme gerekliliği ortamında dev sözleşme portföyünü gerçek gelire dönüştürebilme becerisidir. Borçlanma maliyetlerindeki artış, şirket bulut işindeki büyüme hızını korusa bile genişleme sürecinin ekonomisini etkileyebilir.

Kurumsal müşteriler açısından bu durum, her şeyden önce tek bir bulut altyapısı sağlayıcısına bağımlı kalmanın uzun vadeli risklerini dikkate alma gerekliliği anlamına geliyor. Bulut sağlayıcılarıyla yapılan büyük sözleşmeler; fiyat ve performansın yanı sıra kapasitenin devreye alınma sürelerinin, hizmet sürekliliğinin ve alternatif çözümlere geçiş olanaklarının da kapsamlı biçimde değerlendirilmesini gerektiriyor.