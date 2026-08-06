Yeni Starlink V5 anteni ucuz Standby Mode tarifesini desteklemiyor

·35·Teknoloji
Yeni Starlink V5 anteni ucuz Standby Mode tarifesini desteklemiyor

ixbt.com yayınının bildirdiğine göre SpaceX tarafından sunulan yeni nesil Starlink V5 uydu anteninin, önceki sürümlerinde bulunan önemli bir özellikten yoksun olduğu ortaya çıktı. Yeni cihaz, aylık ücreti geçici olarak azaltmayı sağlayan düşük maliyetli tarifeyle çalışmıyor ve bu durum kullanıcılar için ek kısıtlamalar getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre söz konusu özellik, Ağustos 2025'te kullanıma sunulan ve ayda 10 dolar karşılığında hizmeti tamamen kesmeden ağa bağlı kalmayı sağlayan Standby Mode modu. Bu modda internet hızı yaklaşık 0,5 Mbit/s seviyesine düşse de bu hız, kısa mesaj alışverişi ve önemli güncellemeleri almak için yeterliydi. Önceki Starlink V4 terminallerinin sahipleri hâlâ bu işlevi kullanabiliyor.

Teknik güncellemeler ve hız değişiklikleri

Ancak yeni Starlink V5 "çanak" sahipleri için bu seçenek şimdilik mevcut değil. Artık aboneliklerini geçici olarak daha ucuz bir moda geçirmek yerine hizmeti tamamen duraklatmak zorunda kalacaklar. Buna rağmen yeni donanım, teknik açıdan önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. Cihazın boyutları 30,6 x 38,4 cm ve önceki V4 modeline göre çok daha kompakt bir görünüme sahip.

Cihazın ağırlığı da 2,9 kilogramdan 1,1 kilograma düşürüldü. SpaceX verilerine göre yeni terminal daha az elektrik tüketiyor ve aşırı ısınmaya karşı daha iyi korunuyor. Bunun, sıcak iklim koşullarında internet hızının düşme olasılığını önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Yayılma coğrafyası ve beklentiler

Cihazın teknik özelliklerine gelince, maksimum indirme hızı 375 Mbit/s'nin üzerinde olarak belirlenmiş. Karşılaştırma için Starlink V4 modeli 400 Mbit/s'nin üzerinde hız sunabiliyordu. V5 modeli maksimum hız açısından biraz geride kalsa da enerji verimliliği ve ısıya dayanıklılığı öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

Şu anda Starlink V5, yalnızca ABD'nin bazı bölgelerindeki ev interneti kullanıcılarına sınırlı olarak satışa sunulmuş durumda. Üretim kapasitesinin artmasına bağlı olarak SpaceX, satış coğrafyasını aşamalı biçimde genişletmeyi planlıyor. Şimdilik uluslararası pazarlara giriş tarihi ve eski V4 antenlerini yenileriyle değiştirme programı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

StarlinkSpaceXİnternetTeknolojiHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de açık deniz rüzgâr santrali projelerini iptal etmek için 4 milyar dolar harcandıABD'de açık deniz rüzgâr santrali projelerini iptal etmek için 4 milyar dolar harcandıBugün, 20:24SpaceX, Teksas’taki Terafab tesisi için güneş panelleri yerine gaz santralleri kullanacakSpaceX, Teksas’taki Terafab tesisi için güneş panelleri yerine gaz santralleri kullanacakBugün, 19:57Çin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtıÇin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtıBugün, 19:29Airbnb şirketi yapay zekâ sayesinde yeni özellikleri daha hızlı sunuyorAirbnb şirketi yapay zekâ sayesinde yeni özellikleri daha hızlı sunuyorBugün, 19:24ABD mahkemesi Meta’ya çocuk güvenliği nedeniyle para cezası verdiABD mahkemesi Meta’ya çocuk güvenliği nedeniyle para cezası verdiBugün, 16:58Samsung Galaxy S26 FE amiral gemisinin ilk yüksek kaliteli render'ları yayınlandıSamsung Galaxy S26 FE amiral gemisinin ilk yüksek kaliteli render'ları yayınlandıBugün, 15:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı