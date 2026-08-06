Yeni Starlink V5 anteni ucuz Standby Mode tarifesini desteklemiyor

ixbt.com yayınının bildirdiğine göre SpaceX tarafından sunulan yeni nesil Starlink V5 uydu anteninin, önceki sürümlerinde bulunan önemli bir özellikten yoksun olduğu ortaya çıktı. Yeni cihaz, aylık ücreti geçici olarak azaltmayı sağlayan düşük maliyetli tarifeyle çalışmıyor ve bu durum kullanıcılar için ek kısıtlamalar getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre söz konusu özellik, Ağustos 2025'te kullanıma sunulan ve ayda 10 dolar karşılığında hizmeti tamamen kesmeden ağa bağlı kalmayı sağlayan Standby Mode modu. Bu modda internet hızı yaklaşık 0,5 Mbit/s seviyesine düşse de bu hız, kısa mesaj alışverişi ve önemli güncellemeleri almak için yeterliydi. Önceki Starlink V4 terminallerinin sahipleri hâlâ bu işlevi kullanabiliyor.

Teknik güncellemeler ve hız değişiklikleri

Ancak yeni Starlink V5 "çanak" sahipleri için bu seçenek şimdilik mevcut değil. Artık aboneliklerini geçici olarak daha ucuz bir moda geçirmek yerine hizmeti tamamen duraklatmak zorunda kalacaklar. Buna rağmen yeni donanım, teknik açıdan önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. Cihazın boyutları 30,6 x 38,4 cm ve önceki V4 modeline göre çok daha kompakt bir görünüme sahip.

Cihazın ağırlığı da 2,9 kilogramdan 1,1 kilograma düşürüldü. SpaceX verilerine göre yeni terminal daha az elektrik tüketiyor ve aşırı ısınmaya karşı daha iyi korunuyor. Bunun, sıcak iklim koşullarında internet hızının düşme olasılığını önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Yayılma coğrafyası ve beklentiler

Cihazın teknik özelliklerine gelince, maksimum indirme hızı 375 Mbit/s'nin üzerinde olarak belirlenmiş. Karşılaştırma için Starlink V4 modeli 400 Mbit/s'nin üzerinde hız sunabiliyordu. V5 modeli maksimum hız açısından biraz geride kalsa da enerji verimliliği ve ısıya dayanıklılığı öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

Şu anda Starlink V5, yalnızca ABD'nin bazı bölgelerindeki ev interneti kullanıcılarına sınırlı olarak satışa sunulmuş durumda. Üretim kapasitesinin artmasına bağlı olarak SpaceX, satış coğrafyasını aşamalı biçimde genişletmeyi planlıyor. Şimdilik uluslararası pazarlara giriş tarihi ve eski V4 antenlerini yenileriyle değiştirme programı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.