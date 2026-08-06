OpenAI, Apple'ın Açtığı Davaya Karşı Çıktı

Yapay zekâ alanında lider olan OpenAI, Apple'ın ticari sırları çaldığı iddiasıyla açtığı davanın reddedilmesini talep ederek mahkemeye resmi bir belge sundu. ixbt.com'un haberine göre OpenAI, hukuki savunma stratejisinde eski çalışanların verileri kullanmasına değil, Apple'ın kendi güvenlik uygulamalarındaki ve işten çıkarma süreçlerindeki ciddi eksikliklere vurgu yapıyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Apple, bu yılın temmuz ayında eski mühendisleri aracılığıyla gizli donanım tedarik bilgilerini ele geçirmeye yönelik özel bir plan düzenlendiğini iddia ederek OpenAI'ye dava açmıştı. Ancak mevcut aşamada Apple, iç soruşturmalar sonucunda başka eski çalışanların da olaya karışmış olabileceğini belirterek soruşturmanın hızlandırılmasını istiyor.

Güvenlik açıkları ve kişisel hesaplar

OpenAI tarafından sunulan yeni belgeler ve kısa mesaj yazışmaları, Apple'ın çalışanlarının iş süreçlerinde kişisel iCloud hesaplarını kullanmasına izin verdiğini ve çalışanlar ayrıldıktan sonra erişim haklarını düzgün şekilde sonlandırmadığını gösteriyor. Sunulan kanıtlara göre bir Apple yöneticisi, eski çalışanı Chang Liu şirketten ayrıldıktan sonra bile onun kişisel iCloud hesabına erişmeye devam etmiş ve teknik konularda yardım istemiş.

OpenAI'ye göre Apple, bilgi yönetimindeki belirsiz uygulamaları ve sistemi yeterince koruyamaması sonucunda ortaya çıkan düzensizlikleri şimdi "hırsızlık" olarak nitelendiriyor. Şirket, bu kanıtlarla Apple'ın sunduğu bilgilerin hukuken "ticari sır" statüsüne uygun olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

Rekabet ve yetenekler için mücadele

OpenAI ayrıca davada yer alan suçlamaların belirsiz olduğunu ve Apple'ın ürün geliştirme sürecinin bileşen üretimi, test, tedarikçiler ve dağıtım kanalları gibi genel kategorilerini yalnızca yüzeysel biçimde sıraladığını belirtti. Belgede, OpenAI'nin Apple'ın ticari sırlarına ihtiyaç duymadığı, çünkü şirketin tamamen yeni ve farklı ürünler üzerinde çalıştığı kaydediliyor.

OpenAI'nin açıklamasına göre Apple, yapay zekâ pazarındaki başarısızlıklarını ve en iyi mühendisleri ve yazılımcıları bünyesinde tutamamasını telafi etmek için bu dayanaksız davayı bahane olarak kullanıyor. Uzmanlar, bu davanın teknoloji devleri arasındaki yetenekler ve inovasyon için rekabetin daha da kızıştığını gösterdiğini belirtiyor.