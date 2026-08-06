12 Ağustos'ta gökyüzünde nadir bir olay gözlemlenecek: dört olay aynı anda

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12 Ağustos'ta gökyüzünde nadir bir olay gözlemlenecek: dört olay aynı anda

Bu yılın 12 Ağustos'ta gökyüzü gözlemcileri için son yılların en nadir astronomik olaylarından birinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tarihte Güneş tutulması, Perseid meteor yağmurunun en aktif dönemi, Venüs'ün nadir evresi ve Samanyolu'nun en iyi şekilde gözlemlenmesi aynı zamana denk gelecek. Bu konuda “Space” dergisi bilgi verdi.

Derginin belirttiğine göre, gündüz saatlerinde Ay, Güneş diskinin bir bölümünü kapatacak. Daha önce bildirildiği üzere, tam Güneş tutulması Grönland'ın doğusunda, İzlanda'nın batı bölgelerinde ve İspanya'nın kuzeyinde gözlemlenecek. Bununla birlikte Kuzey Amerika, Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan yaklaşık 779 milyon kişi en az yüzde 10 oranında gerçekleşecek parçalı Güneş tutulmasını izleme fırsatı bulacak.

Uzmanların bildirdiğine göre, Kuzey Amerika'daki en büyük parçalı Güneş tutulması Kanada'nın Nunavut bölgesinde gözlemlenecek. Burada Güneş diskinin yaklaşık yüzde 93'e varan bölümü Ay tarafından kapatılacak. ABD'de ise en iyi manzara Alaska'da ve ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde görülecek.

Güneş battıktan sonra bir başka nadir astronomik olay daha gerçekleşecek. Venüs, «dikotomi» olarak adlandırılan duruma ulaşacak ve teleskop ya da güçlü bir dürbün aracılığıyla yarım ay şeklinde görünecek. Bu durum, astronomi meraklıları için oldukça ilgi çekici gözlemlerden biri kabul ediliyor.

Gece çöktüğünde ise yılın en ünlü meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru en yüksek etkinlik aşamasına ulaşacak. Bu yıl Yeni Ay evresi nedeniyle gökyüzü ay ışığıyla aydınlanmayacak. Sonuç olarak uygun koşullarda her saat 50–75 kadar «kayan yıldız»gözlemlemek mümkün olacak.

Astronomlar, meteorları gözlemlemek için en uygun zamanın yerel saatle 00.00 ile 02.00 arasında olduğunu belirtiyor. Özellikle kırsal bölgelerde, şehir ışığının ve hava kirliliğinin az olduğu yerlerde Samanyolu, yıl boyunca görülebilecek en parlak ve en güzel manzaralarından biriyle izlenebilecek.

Uzmanlara göre, Güneş tutulması, Venüs'ün nadir evresi, Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu'nun parlak şekilde görünmesi gibi birçok önemli astronomik olayın aynı gün ve aynı zamana denk gelmesi son derece nadir. Bu nedenle 12 Ağustos tarihi, gökyüzünü gözlemlemeyi sevenler için unutulmaz gecelerden biri olarak tarihe geçebilir.

GrönlandİzlandaİspanyaKanadaAmerika Birleşik Devletleri
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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