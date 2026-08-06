Real Madrid, Yan Diomande'yi 140 milyon avroya transfer etti

·74·Spor
Real Madrid, Yan Diomande'yi 140 milyon avroya transfer etti

Real Madrid'in yaz transfer döneminde ses getiren bir anlaşmaya imza atarak RB Leipzig forması giyen yetenekli forvet Yan Diomande'yi kadrosuna kattığı resmen açıklandı. GOAL.com'ın haberine göre bonuslarla birlikte transferin bedeli 140 milyon avroya ulaşıyor ve bu rakam, gelecekte İspanyol devinin tarihindeki en pahalı transfer olabilir. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Taraflar arasında imzalanan sözleşme, Haziran 2033'e kadar geçerli olacak. Transferin garanti edilen ana bedeli 125 milyon avro. Buna ek olarak, gerçekleşmesi kolay bonuslar kapsamında 10 milyon avro, daha ciddi başarıların elde edilmesi hâlinde ise 5 milyon avro daha ödenmesi öngörülüyor. Tüm hedefler gerçekleştirilirse Yan Diomande'nin transferi Real Madrid rekorunu yenileyecek.

Transfer yarışında çarpıcı dönüş

Başlangıçta bu genç futbolcu için yarışta Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübü favori olarak görülüyordu. Paris ekibi uzun süre anlaşmaya çok yaklaşmıştı ancak transfer döneminin son aşamasında Real Madrid yönetimi hızlı davranarak anlaşmayı kendi lehine sonuçlandırdı ve rakibini geride bıraktı.

Yan Diomande'nin profesyonel futboldaki yükselişi son derece hızlı gerçekleşti. Sadece iki yıl önce Florida eyaletindeki DME Akademisi'nde eğitim görüyordu. Daha sonra Leganés ve RB Leipzig formaları giyen Fildişi Sahilli futbolcu, geçen sezon Bundesliga'da 12 gol atıp 8 asist yaptı ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

José Mourinho için yeni baş ağrısı

Bu yıldız futbolcunun takıma katılması, teknik direktör José Mourinho'ya bir dizi olumlu seçenek sunarken kadro tercihleri konusunda ciddi bir baş ağrısı da yaratacak. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Diomande, artık Real Madrid'in diğer yıldızlarıyla ilk 11'de forma mücadelesi verecek.

Madrid ekibinin hücum hattı şu anda son derece rekabetçi. Teknik direktörün elinde Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe ve Gonzalo García gibi oyuncular bulunuyor. Yan Diomande'nin katılımı takımın hücum gücünü daha da artırırken teknik heyetten taktik açıdan daha fazla esneklik bekleyecek.

Hatırlanacağı üzere futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla uluslararası arenada da kendini kanıtlamış ve takımının play-off aşamasına yükselmesine yardımcı olmuştu. Şimdi ise etkileyici performansını kulüp düzeyinde İspanyol taraftarların önünde sürdürmesi bekleniyor.

Real MadridYan DiomandeJosé MourinhoTransferLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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