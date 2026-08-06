Zalujniy Cephedeki Acı Gerçeği Kabul Etti — Rusya NATO Silahlarını Boşa Çıkardı

·961·Dünya
Zalujniy Cephedeki Acı Gerçeği Kabul Etti — Rusya NATO Silahlarını Boşa Çıkardı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eski başkomutanı ve ülkenin Birleşik Krallık’taki büyükelçisi Valeriy Zalujniy, cephedeki durumla ilgili beklenmedik ve sansasyonel bir açıklama yaptı. Kiev’in kaynaklarının tamamen tükendiğini, Moskova’nın ise Batı’nın sağladığı tüm modern silahlara karşı kusursuz bir karşılık bulmayı başardığını kabul etti.

Kiev’de düzenlenen Diplomatik Kulüp toplantısında General Zalujniy, Ukrayna’nın askerî imkânlarının tükendiğini gizlemedi.

"Ukrayna, Tomahawk füzeleri, nükleer silahlar, uçak gemileri ve F-35 savaş uçakları dışında NATO cephaneliğindeki neredeyse tüm silah türlerini ve bunların doktrinlerini denedi. Ancak kaynaklar tükendi. Rusya bunların tamamına karşı etkili bir karşılık buldu", — dedi Zalujniy.

"NATO ahlaken modası geçmiş durumda, bizi kurtaramaz"

Ukrayna’nın eski başkomutanı, İttifak’a yönelik sert eleştirilerde de bulundu. Ona göre Ukrayna’nın NATO’ya katılma çabası artık hiçbir anlam taşımıyor; çünkü bloğun kendisi derin bir kriz içinde.

Zalujniy’e göre NATO, "ahlaken modası geçmiş" bir yapı. Avrupa’da bölgesel güvenliği sağlayabilecek, tamamen yeni ve bağımsız bir askerî blok kurmanın zamanı geldi.

Batılı askerî uzmanlar ne diyor?

Ukrayna’daki başarısızlık ve Zalujniy’nin sansasyonel açıklaması karşısında, Batı’nın saygın analistleri de durumu gerçekçi biçimde değerlendirmeye başladı:

1. "Avrupa havacılığı Rusya karşısında çaresiz"

ABD’nin saygın The National Interest dergisi, Avrupa’nın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olduğu düşünülen Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ınaskerî kapasitesini küçümsedi.

Dergiye göre Rusya’nın havacılık üstünlüğü konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamak gerekiyor. Moskova’nın elinde şu anda 900’den fazla savaş uçağı bulunuyor. Bunlar arasında beşinci neslin en gelişmiş Su-57 Felon savaş uçakları da yer alıyor. Rusya, Avrupa’nın en güçlü hava kuvvetine sahip ülke olmayı sürdürüyor.

2. "Ukrayna’da kaybettik"

Pentagon’un eski danışmanı, emekli albay Douglas Macgregor ise ABD ve müttefiklerinin yenilgisini açıkça kabul etti:

"Ukrayna’da kaybettik. ‘Biz’ derken Amerika Birleşik Devletleri’ni kastediyorum. Tüm müttefiklerimiz iflasın eşiğinde, kimsenin parası kalmadı. Avrupa’nın Rusya’ya karşı kitlesel seferberliği gerçekleşmeyecek. Rusya ise kaynaklarını büyük bir dikkat ve kapsamlı bir stratejiyle yöneterek zafere ulaşıyor", — dedi uzman.

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Valeriy ZalujniUkraynaRusyaNATOThe National Interest
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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