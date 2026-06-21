Lamine Yamal Lionel Messi'nin İzinde: İspanyol Yıldız Yeni Pozisyonunu Açıkladı

İspanya milli takımı ve Barcelona kulübünün genç yıldızı Lamine Yamal, geleceği ve sahadaki taktiksel değişiklikler hakkındaki ilginç düşüncelerini paylaştı. Şu anda kanat oyuncusu olarak parlayan 17 yaşındaki futbolcu, zamanla efsanevi Lionel Messi gibi sahanın merkezine geçeceğini öngörüyor. Goal.com, El Mundo gazetesine dayanarak bu haberi aktarıyor. Goal.com haber veriyor.

Lamine Yamal, rakip savunmacıların kendisine karşı aşırı sert ve takım halinde bir kontrol uyguladığını belirtti. Kanatta hareket ederken en az üç savunmacı tarafından kuşatılmasının, genç yeteneği oyun stilini geliştirmeye ittiğini söyledi. Ona göre, merkez bölgede bu kadar yoğun baskıdan kaçma şansı daha yüksek.

Lionel Messi deneyimi ve taktiksel çözüm

"Bence Lionel Messi de zamanında üç savunmacı tarafından marke ediliyordu. Üç oyuncunun sizi takip edemeyeceği tek yer sahanın merkezidir. Orada çok fazla oyuncu var ve savunmacıların sadece bir kişiye odaklanması zor. Zamanla ben de oraya geçeceğim, çünkü kanatta üç kişiye karşı oynamaktansa merkezde daha fazla özgürlük bulmak mümkün", diyor Lamine Yamal.

Şu anda Barcelona ve İspanya milli takımının sağ kanadında temel güç haline gelen futbolcu, merkezde oynamanın verimliliğini artıracağına inanıyor. Sözlerine göre, merkez bölgede rakip savunma hatları arasındaki boşlukları kullanma ve kaleye doğrudan tehdit oluşturma imkanı daha geniş. Bu da onu oyunun kaderini belirleyen (decisive) bir futbolcu olarak daha fazla geliştirecektir.

Lamine Yamal, rakiplerinin kendisine karşı nasıl hazırlandığını da açıkladı. Günümüzde bire bir pozisyonda kalmasının neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Savunmacıların onu sürekli grup halinde durdurmaya çalıştığını belirtti. Bu durum genç yıldızı, takım arkadaşlarıyla daha fazla iş birliği yapmaya ve taktiksel olarak daha akıllıca hareket etmeye zorluyor.

"Eğer şanslıysam karşıma iki kişi çıkıyor, ancak bire bir pozisyon neredeyse hiç olmuyor. Bu yüzden kanat bekine danışıp ona nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatıyorum. Teknik direktör de eğer üç kişi beni kuşatırsa, üç takım arkadaşımın boşta kaldığını hatırlatıyor. Dripling bir doğaçlamadır, planlanamaz ancak taktik doğru kurulmalıdır", diye ekledi futbolcu.

Uzmanlara göre Lamine Yamal'ın bu kararı mantıklı bir temele dayanıyor. Lionel Messi de kariyerinin ilk yıllarına sağ kanatta başlamış, daha sonra "sahte dokuz" ve merkezi oyun kurucu görevlerini üstlenmişti. Barcelona taraftarları, genç yeteneğin bu evriminin onu kulüp tarihinin en büyük futbolcuları arasına taşımasını umuyor.