Nevada'da Ayıları Kurtaran Özel Köpekler Herkesi Şaşırttı

Nevada eyaletinde, insanlar ile yabani ayılar arasındaki çatışmaları önlemek için özel olarak eğitilmiş Karel ayı köpekleri kullanılıyor. Bu yöntem hem halkın güvenliğini sağlamaya hem de ayıları ölümden kurtarmaya yardımcı oluyor.

Badger ve Banjo adlı iki Karel ayı köpeği, Nevada Yaban Hayatı Departmanı (NDOW) biyologlarıyla birlikte çalışıyor. Ayılara saldırmıyor; havlayarak, kovalayarak ve bazı durumlarda hafifçe ısırarak hayvanları yerleşim bölgelerinden uzaklaştırmak üzere eğitilmişler.

Uzmanlar bu yöntemi “olumsuz koşullanma oluşturma” olarak adlandırıyor. Amaç, ayılarda insanların yaşadığı yerlere karşı doğal temkin duygusunu yeniden oluşturmaktır. Böylece hayvanlar kolay yiyecek aramak için mahallelere dönmek yerine doğal yaşam alanlarına yöneliyor.

Badger ve Banjo yalnızca ayıları şehir bölgelerinden uzaklaştırmakla kalmıyor; evlerin altına saklanan hayvanları buluyor, yaralı veya yetim ayıları arıyor ve yaban hayatı araştırmalarına da katılıyor.

Karel ayı köpekleri, Finlandiya ile Rusya arasındaki Karelya bölgesinde büyük hayvanları avlamak için yetiştirildi. Cesaretleri, güçlü içgüdüleri ve büyük hayvanlarla çalışma yetenekleri sayesinde yaban hayatını koruma çalışmalarındaki en etkili ırklardan biri kabul ediliyorlar.

Edinilen bilgilere göre Nevada'da bu program, 2001 yılında ilk Karel ayı köpeği olan — Stryker ile başlatıldı. O zamandan beri özel olarak eğitilmiş köpekler, ayılarla insanların güvenli bir şekilde bir arada yaşamasını sağlamada önemli bir rol oynuyor.