Michael Olise'nin Güzel Futbol Felsefesi ve Süper Sezonu

Bayern Münih ve Fransa milli takım kanat oyuncusu Michael Olise L'Équipe gazetesine verdiği röportajda, futbola bakış açısını ve sahada en çok değer verdiği unsurları paylaştı. 24 yaşındaki futbolcu için sadece skor tabelası değil, oyunun estetik yönü ve tarzı da büyük önem taşıyor.

Güzellik ve Sonucun Uyumu

Olise, oyundan gerçek keyif almanın, takımın sonuca hangi tarzla ulaştığına doğrudan bağlı olduğunu belirtti. Kendi oyun tarzını tam da bu felsefe — futbolu bir sanat seviyesine çıkarmak — üzerine inşa etmeye çalışıyor.

"Futbolun güzel olmasını seviyorum", dedi Olise röportajında.

Michael Olise'nin Bayern Münih'teki Muazzam Sezonu (2025/26)

Olise geçen sezon Münih ekibinde sadece güzel değil, aynı zamanda oldukça üretken bir performans sergiledi. Tüm turnuvalardaki istatistikleri ve kazandığı başarılar şu şekilde gerçekleşti:

İstatistik / Ödül Sezon Sonucu Maç Sayısı 57 maç (tüm turnuvalar) Atılan Goller 25 Asistler 28 Takım Başarıları Bundesliga Şampiyonluğu ve Almanya Kupası Alkışlar ve Tanınma Almanya Ligi'nin En İyi Futbolcusu (MVP)

Fransa Milli Takımı ve 2026 Dünya Kupası Durumu

Şu anda Michael Olise tüm dikkatini Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki başarıya vermiş durumda.