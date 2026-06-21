Michael Olise'nin Güzel Futbol Felsefesi ve Süper Sezonu

·41·Spor
Michael Olise'nin Güzel Futbol Felsefesi ve Süper Sezonu

Bayern Münih ve Fransa milli takım kanat oyuncusu Michael Olise L'Équipe gazetesine verdiği röportajda, futbola bakış açısını ve sahada en çok değer verdiği unsurları paylaştı. 24 yaşındaki futbolcu için sadece skor tabelası değil, oyunun estetik yönü ve tarzı da büyük önem taşıyor.

Güzellik ve Sonucun Uyumu

Olise, oyundan gerçek keyif almanın, takımın sonuca hangi tarzla ulaştığına doğrudan bağlı olduğunu belirtti. Kendi oyun tarzını tam da bu felsefe — futbolu bir sanat seviyesine çıkarmak — üzerine inşa etmeye çalışıyor.

"Futbolun güzel olmasını seviyorum", dedi Olise röportajında.

Michael Olise'nin Bayern Münih'teki Muazzam Sezonu (2025/26)

Olise geçen sezon Münih ekibinde sadece güzel değil, aynı zamanda oldukça üretken bir performans sergiledi. Tüm turnuvalardaki istatistikleri ve kazandığı başarılar şu şekilde gerçekleşti:

İstatistik / Ödül

Sezon Sonucu

Maç Sayısı

57 maç (tüm turnuvalar)

Atılan Goller

25

Asistler

28

Takım Başarıları

Bundesliga Şampiyonluğu ve Almanya Kupası

Alkışlar ve Tanınma

Almanya Ligi'nin En İyi Futbolcusu (MVP)

Fransa Milli Takımı ve 2026 Dünya Kupası Durumu

Şu anda Michael Olise tüm dikkatini Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki başarıya vermiş durumda.

  • İlk Tur Başlangıcı: Didier Deschamps'ın öğrencileri, 2026 Dünya Kupası'nın 1. turunda Senegal milli takımını 3:1 skorla mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

  • Sıradaki Maç: Fransızlar, grup aşamasındaki bir sonraki maçta Irak milli takımıyla karşılaşacaklar. Olise'nin güzel futbol felsefesinin bu maçlarda da Fransızların temel silahı olması bekleniyor.

Michael OliseBayern MünihFransaDidier DeschampsL'Équipe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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