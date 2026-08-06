Londra’da Tarihi Bira Fabrikasının Yerine Büyük Bir Veri Merkezi Kurulacak

·39·Teknoloji
Londra’da Tarihi Bira Fabrikasının Yerine Büyük Bir Veri Merkezi Kurulacak

Birleşik Krallık hükümeti, Londra’daki tarihi Truman Brewery bira fabrikasının arazisine 5,2 MW kapasiteli modern bir veri merkezi inşa edilmesi projesini onayladı. Bu karar, başkentte dijital altyapının geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilirken yerel halk ve şehir plancıları arasında hararetli tartışmalara neden oldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Ixbt.com’un haberine göre bu yeniden geliştirme projesi daha önce Tower Hamlets ilçesinin yerel konseyi tarafından reddedilmişti. Ancak arazi sahibinin itirazının ardından konu merkezi hükümet kurumlarının değerlendirmesine sunuldu ve sonunda hükümet müdahalesiyle olumlu sonuçlandı.

Projenin Ayrıntıları ve Anlaşmazlıklar

Ülkenin konut inşasından sorumlu bakanı Angela Rayner, projenin hayata geçirilmesine izin verdi. Belgeye göre bölgedeki mevcut eski binaların yıkılması ve toplam 5266 metrekare alana sahip yeni bir veri merkezi inşa edilmesi planlanıyor. Yetkililer, mevcut tesisin acil durum oluşturacak kadar kötü durumda olduğunu ve kamu düzeni ile güvenlik sorunlarına yol açtığını gerekçe gösterdi.

Buna rağmen söz konusu karar yerel halkın ciddi tepkisine neden oldu. Yeni veri merkezinin inşasına karşı hazırlanan özel bir dilekçe 3600’den fazla imza topladı. Projeyi eleştirenler çevresel koşulların kötüleşmesinden endişe duyduklarını belirterek bu alanın konut inşası için kullanılmasının daha uygun olduğunu savundu.

Tarihi Bölgenin Geleceği ve Dijital Altyapı

Yerel konseyin siparişiyle hazırlanan alternatif planda bu alana 44 sosyal konutun da dahil olduğu toplam 350 konut inşa edilmesi planlanmıştı. Ancak merkezi hükümet temsilcileri, bu seçeneğin uygulanabilirliğini doğrulayan yeterli gerekçenin sunulmadığını belirtti. Toplam maliyeti 500 milyon sterlin olarak tahmin edilen bu yeniden geliştirme çalışmaları bölgenin görünümünü kökten değiştirecek.

Bilgi için: XVII. yüzyılda kurulan ve XIX. yüzyılın sonunda dünyanın en büyük bira fabrikalarından biri haline gelen Truman Brewery, 1989’da faaliyetlerini durdurmuştu. Kompleks, 1995’te girişimci Eli Zaluf tarafından satın alındı. Günümüzde bu bölgede, 2019’da Interxion şirketinin satın alınmasının ardından kurulan Digital Realty operatörüne ait üç veri merkezi zaten başarıyla faaliyet gösteriyor.

Veri MerkeziLondraTruman BreweryTeknolojiBirleşik Krallık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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