Teksas'taki fuar kompleksi yerine 245 MW kapasiteli veri merkezi inşa edilecek

ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde bulunan ünlü ticaret ve fuar kompleksi yerine büyük bir dijital altyapı tesisi inşa edilecek. ixbt.com'un haberine göre, toplam kapasitesi 245 MW olan modern veri merkezi projesinin Crow Holdings ve CleanArc Data Centers şirketleri tarafından ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni proje, Dallas Market Hall binasının yerine beş katlı bir dijital altyapı tesisi inşa edilmesini öngörüyor. Kompleksin toplam alanı 40 akre olacak ve projenin ilk etabının 2027'nin sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor. Şu anda bu bölgede yeni etkinlikler düzenlemek için başvuru kabulü durdurulmuş durumda.

Edinilen bilgilere göre Dallas Market Center, 1950'lerden bu yana faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 5 milyon fit karelik bir alanı kaplıyor. Kompleksin sahibi olan yatırım ve gayrimenkul geliştirme şirketi Crow Holdings, bölgenin stratejik olarak yeniden geliştirilmesi seçeneklerini değerlendiriyor. 1960'ta açılan Market Hall binası ise halka açık olan tek tesis olarak öne çıkıyor; burada çeşitli sergiler ve konserler düzenleniyordu.

Dijital altyapıyı geliştirme stratejisi

Crow Holdings, Dallas'ta veri merkezi inşa etme planlarını ilk kez bu yılın ocak ayında duyurmuştu. Ancak o dönemde tesisin boş bir arazide geliştirilmesi planlanırken, yeni imar belgeleri kompleksin doğrudan Market Hall'un yerine inşa edileceğini gösteriyor. Şirketin genel stratejisi ABD'de dijital altyapıyı genişletmeye odaklanıyor. Şirketin portföyünde, birkaç eyalette toplam kapasitesi 3 GW'den fazla olan gelecekteki projeler bulunuyor.

Projenin ortağı olan CleanArc Data Centers, 2024'te temiz enerji alanında faaliyet gösteren 547 Energy yatırım şirketi tarafından kuruldu. Bu operatör, kapasitesi 300 MW'ın üzerinde ve alanı 200–700 akre olan büyük ölçekli hiperskala veri merkezleri inşa etme konusunda uzmanlaşıyor.

Günümüzde CleanArc yalnızca Dallas'taki proje üzerinde çalışmıyor; aynı zamanda Virginia eyaletinin Caroline County bölgesinde büyük bir tesis geliştiriyor ve ABD'nin diğer bölgelerinde de yeni araziler arıyor. Bu girişimler, ülkede modern veri merkezlerine yönelik talebin giderek arttığını gösteriyor.