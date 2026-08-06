Cannavaro güçlü rakibin adını açıklamadı: Özbekistan'ı kimler bekliyor?

Özbekistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası sonrası planları şekillenmeye başladı. Teknik direktör Fabio Cannavaro yaklaşan FIFA günlerinde Güney Kore'ye karşı bir maç oynanacağını açıkladı ve İran'ı Taşkent'e getirmek için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

İtalyan teknik adam ayrıca bir başka «çok güçlü üst düzey milli takımla» da görüşüldüğünü söyledi, ancak rakibin adını şimdilik açıklamadı. Cannavaro'nun hedefi net: sıralama açısından uygun rakipler değil, milli takımın gerçek seviyesini gösterecek zorlu sınavlar gerekiyor.

Güney Kore maçı planlara dahil edildi

ÖFA'nın toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında Cannavaro Özbekistan'ın gelecekteki rakipleri hakkında konuştu.

«Güney Kore Milli Takımı ile oynayacağız. Özbekistan'da İran'a karşı oynamak için görüşmeler yapıyoruz».

Teknik direktör, Güney Kore ile oynanacak karşılaşmayı gerçekleşmesi planlanan bir maç olarak nitelendirdi. Ancak karşılaşmanın tarihi, şehri ve stadı henüz açıklanmadı.

Güney Kore, Özbekistan için teknik, fiziksel ve taktik açıdan ciddi bir sınav olacak. Koreliler yüksek tempo, topsuz hareketlilik ve hızlı pres konusunda Asya'nın en güçlü takımlarından biri sayılıyor.

Böyle bir maç, Dünya Kupası sonrasında yenilenmesi beklenen kadroyu yüksek baskı altında test etme fırsatı verecek.

İran Taşkent'e gelebilir

ÖFA şu anda İran Milli Takımı ile Özbekistan'da bir hazırlık maçı oynanması konusunda görüşmeler yürütüyor.

Şimdilik bu karşılaşma resmen onaylanmış değil. Maç, taraflar tarih, organizasyon şartları ve oyun yeri konusunda anlaşmaya vardıktan sonra takvime eklenecek.

İran, Özbekistan'ın yakından tanıdığı bir rakip. Takımlar 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı ve karşılıklı maçlarda büyük rekabet yaşandı. Örneğin, Ekim 2024'te Taşkent'te oynanan eleme karşılaşması 0-0 sona erdi.

Bu rakiple oynanacak yeni karşılaşma, Özbekistan'ın Asya Kupası öncesinde kıtadaki başlıca rakiplerinden biri karşısındaki durumunu değerlendirmek açısından önemli olacak.

Adı gizli tutulan güçlü takım hangisi?

Basın toplantısının en ilgi çekici bölümü, Cannavaro'nun adını açıklamadığı rakiple ilgiliydi.

«Çok güçlü, üst düzey bir milli takımla görüşmeler yürütüyoruz».

Teknik direktör takımın hangi kıtadan olduğunu veya karşılaşmanın nerede oynanabileceğini açıklamadı. Bu durum, görüşmelerin henüz son aşamaya gelmediği anlamına gelebilir.

Güçlü milli takımlarla hazırlık maçı organize edilirken birçok konuda anlaşmaya varılması gerekiyor:

— her iki takımın takvimi;

— maçın oynanacağı ülke;

— seyahat ve organizasyon masrafları;

— futbolcuların kulüplerinden ne zaman serbest bırakılacağı;

— yayın ve ticari şartlar.

Bu nedenle görüşme yapılan rakibin resmi sözleşme imzalanmadan önce açıklanmaması futbolda olağan bir uygulamadır.

Cannavaro neden özellikle güçlü rakipler istiyor?

İtalyan teknik adam, ÖFA'dan düzenli olarak üst düzey takımlarla maç organize etmesini istediğini vurguladı.

«Seviyenizi tam olarak bu tür takımlara karşı oynadığınız maçlarda yükseltebilirsiniz. FIFA sıralaması da önemli, puan kazanmak gerekiyor. Ancak asıl hedefimiz milli takımı geliştirmek olmalı».

Daha zayıf bir rakibe karşı alınan farklı galibiyet sıralama açısından belirli bir fayda sağlayabilir ve futbolculara güven verebilir. Ancak takımın yüksek pres, yüksek tempo ve bireysel yeteneğe karşı ne kadar hazır olduğunu tam olarak göstermez.

Güçlü rakipler ise sorunları gizlemez. Onlar:

— savunmadaki boşlukları ortaya çıkarır;

— karar verme hızını test eder;

— futbolcuların fiziksel hazırlık seviyesini gösterir;

— yeni taktik dizilişin işe yarayıp yaramadığını belirlemeye yardımcı olur.

Cannavaro, Kanada'ya karşı oynanan önceki hazırlık maçının ardından da hataları resmi bir turnuvada değil, özel maçlarda görmenin daha yararlı olduğunu vurgulamıştı.

Genişletilmiş FIFA penceresi yeni bir fırsat sunuyor

2026'dan itibaren erkek milli takımlarının takviminde önemli bir değişiklik yürürlüğe girecek. Eylül sonu ve ekim başında 16 günlük tek bir uluslararası pencere oluşturulacak ve her milli takım bu dönemde en fazla dört maç oynayabilecek.

Kasım ayında ise dokuz günlük ayrı bir pencere korunacak ve bu dönemde iki uluslararası maç oynanabilecek.

Cannavaro'nun açıklamasına göre kasım ayında da Özbekistan'ı kaliteli hazırlık maçları bekliyor. Böylece yıl sonuna kadar milli takım kadrosundaki yeni futbolcuları görmek ve teknik direktörün planladığı taktik değişiklikleri test etmek için birkaç fırsat ortaya çıkacak.

Asya Kupası'na kadar takım gerçek bir sınavdan geçecek

Cannavaro daha önce milli takımı gençleştirme, futbolcuları geçmişteki hizmetlerine göre değil mevcut form durumlarına göre seçme ve ana taktik dizilişi 4-3-3'e dönüştürme niyetini açıklamıştı.

Bu değişiklikleri yalnızca antrenmanda değerlendirmek mümkün değil. Genç bir futbolcunun yüksek baskı altındaki performansı, yeni savunma hattının güvenilirliği ve takımın yüksek tempoyu koruma becerisi ancak güçlü rakiplere karşı oynanan maçlarda ortaya çıkar.

Güney Kore ile oynanacak maç bu yoldaki ilk önemli sınavlardan biri olacak. İran ve adı şimdilik gizli tutulan üst düzey milli takımla anlaşma sağlanırsa Özbekistan, Asya Kupası'na sıradan hazırlık maçlarından ziyade küçük bir turnuva niteliğindeki bir takvimle hazırlanacak.

Cannavaro, sıralamadaki kolay puanlar yerine takımın gerçek gelişimini tercih ediyor. Şimdi herkesin dikkati tek bir soruya çevrilmiş durumda: ÖFA'nın görüştüğü gizemli güçlü rakip hangi milli takım? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu makaleyi Telegram veya diğer sosyal medyada futbolseverlerle paylaşın!