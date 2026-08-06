Kuzey Kore'nin 120 roketlik birliğinin Rusya'ya doğru yola çıktığı belirtildi

Kuzey Kore'nin bir roket birliğinin Rusya'nın batı bölgelerinde konuşlandırılmaya başlanmış olabileceği belirtildi. Ukrayna askeri istihbaratına göre, yaklaşık 90 Kuzey Koreli askerden oluşan bir grup Voronej Oblastı'na gönderiliyor.

Birliğin Rusya'nın 112. füze tugayı bünyesinde faaliyet göstermesi ve 120 balistik füze ile altı fırlatıcıyla donatılması planlanıyor. Ancak bu bilgiler şu ana kadar Moskova veya Pyongyang tarafından doğrulanmadı.

Rusya'ya şu ana kadar kaç füze teslim edildi?

Ukrayna askeri istihbaratı temsilcisi Andriy Çernyak, Reuters'a yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın Rusya'ya 40 adet KN-23 ve KN-24 balistik füzesinden oluşan yeni bir parti ile askeri uzmanlar gönderdiğini bildirdi.

120 füze ve altı fırlatıcıdan oluşan nihai yapının ise henüz oluşturulmadığı ifade edildi. Çernyak, birliğin tam konfigürasyonunun üst düzey görüşmelerin ardından netleşebileceğini kaydetti.

Konuya yakın bir Reuters kaynağı da ABD'nin bu konuşlandırma planından haberdar olduğunu belirtti ancak ek detay vermedi. Rusya Savunma Bakanlığı ve Kuzey Kore'nin BM temsilciliği ajansın sorularını yanıtsız bıraktı.

Bu nedenle 120 füzenin halihazırda Rusya'ya teslim edildiği sonucuna varmak doğru değildir. Şimdilik söz konusu olan, yeni 40 füzelik parti ve genişletilmesi beklenen bir birliktir.

Kuzey Koreli askerler hangi görevleri üstlenecek?

Kuzey Koreli askerlerin füze operasyonlarındaki kesin rolü henüz bilinmiyor. Bu askerlerin füzeleri bağımsız olarak komuta edebileceği, Rus birliklerine teknik destek sağlayabileceği veya fırlatma sistemlerinin bakımını üstlenebileceği değerlendiriliyor.

Ukrayna istihbaratı, bu bilgilerin kapalı kaynaklardan elde edildiğini bildirdi. Bu nedenle birliğin konuşlanma yeri ve görevlerine ilişkin tüm detayların açık kaynaklar aracılığıyla bağımsız olarak doğrulanması mümkün değildir.

Bu bilginin doğrulanması halinde, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliği yeni bir aşamaya geçecektir. Pyongyang daha önce Moskova'ya silah ve askeri personel gönderirken, artık füze birliğinin bizzat Rus topraklarında konuşlandırılması söz konusu olabilir.

KN-23 ve KN-24 füzeleri neden tehlikeli?

KN-23 ve KN-24, Rusya'nın 'İskender' füzelerine benzer görevler icra eden kısa menzilli balistik füzelerdir. Ukrayna askeri kaynaklarına göre Kuzey Kore füzelerinin menzili ve harp başlığı daha büyük, ancak isabet oranları Rus füzelerine kıyasla daha düşüktür.

Düşük isabet oranı, oluşturdukları tehlikeyi azaltmamaktadır. Aksine, füzenin hedeften sapması yerleşim bölgelerinde sivil kayıp sayısının artmasına yol açabilir.

Ukrayna istihbaratının hesaplamalarına göre Kuzey Kore, 2023 sonundan 2025 Ağustos'una kadar Rusya'ya 150 adet KN-23 ve KN-24 füzesi tedarik etti. Yeni partiden en az iki füzenin geçen hafta Ukrayna'ya karşı kullanıldığı belirtiliyor.

Philadelphia'daki Dış Politika Araştırma Enstitüsü analisti Rob Lee'ye göre balistik füzeler, Ukrayna savunmasının en zayıf noktalarından biri olmaya devam ediyor. Rusya'nın elindeki bu tür silahların sayısının artması, Ukrayna hava savunması üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır.

5 Ağustos saldırısı zayıf noktayı gözler önüne serdi

5 Ağustos günü Rusya, Ukrayna'ya 24 balistik füze, dört 'Sirkon' veya 'Oniks' tipi yüksek hızlı füze ve 115 dronla saldırı düzenledi. Ukrayna hava savunması dronların bir kısmını düşürürken, füzelerin hiçbirini durduramadı.

Kiev ve çevresine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, en az 44 kişi yaralandı. Ukrayna tarafı bir bira fabrikasının, posta dağıtım merkezinin ve inşaat malzemesi depolarının zarar gördüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise hedeflerin askeri amaçlarla kullanıldığını iddia etti. Tarafların tesislerin işlevine ilişkin açıklamaları bağımsız olarak tam anlamıyla doğrulanamadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin 2025 yılındakine kıyasla müttefiklerinden 2026'da sadece üçte bir oranında hava savunma füzesi alabildiğini açıkladı. Özellikle balistik füzeleri vurma kapasitesine sahip Patriot sistemleri için önleyici füze sıkıntısı giderek artmaktadır.

Kış mevsiminde enerji sistemi yeniden hedef alınabilir

Ukrayna tarafı, Rusya'nın kış sezonu öncesinde balistik füze üretimini hızlandırdığını belirtiyor. Kiev'in endişelerine göre soğuk aylarda elektrik santralleri, trafo merkezleri ve diğer enerji altyapılarına yönelik toplu saldırılar yeniden şiddetlenebilir.

Kuzey Kore'den ek 120 füzenin gelmesi, Rusya'nın birden fazla yönde saldırılarını uzun süre sürdürmesine olanak tanıyabilir. Ukrayna'da ise her bir balistik füzeyi etkisiz hale getirmek için maliyetli ve sınırlı sayıda Patriot önleyicisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Rob Lee, özellikle kış aylarında Ukrayna'nın hava savunma durumunun ciddi endişe uyandırdığını vurguladı. Ona göre balistik füze sayısının artması enerji şebekesini korumayı daha da karmaşıklaştıracaktır.

Rusya'da kaç Kuzey Koreli asker var?

Andriy Çernyak'ın verilerine göre, şu anda Rusya'nın Kursk Oblastı'nda yaklaşık 9,5 bin Kuzey Koreli asker bulunuyor. Ukrayna istihbaratı, bu askerlerin halihazırda Ukrayna'ya karşı doğrudan muharebe operasyonlarına katılmadığını bildirdi.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki karşılıklı savunma anlaşması 2024 yılında imzalandı. Ukraynalı yetkililerin hesaplamalarına göre Pyongyang, Kursk Oblastı'ndaki çatışmalara destek amacıyla toplamda yaklaşık 14 bin asker gönderdi.

Ukrayna tarafı, Rusya'nın 30 bin Kuzey Koreli asker daha kabul etmek için Voronej Oblastı'nda hazırlık yaptığını da öne sürüyor. Bu bilgi de Moskova ve Pyongyang tarafından doğrulanmadı.

Yeni aşamanın temel tehlikesi nedir?

Bu haberdeki asıl mesele sadece füze sayısı değildir. Eğer Kuzey Kore'nin özel füze birliği gerçekten Rus topraklarında faaliyete başlarsa, Pyongyang Moskova'ya silah tedarik eden bir devlet olmaktan çıkıp füze operasyonlarına doğrudan katılan bir ortağa dönüşecektir.

Şimdilik Ukrayna istihbaratının verileri bağımsız bir teyit gerektirmektedir. Birliğin kesin görevi, 120 füzenin ne zaman teslim edileceği ve nerede kullanılacağı bilinmemektedir.

Ancak son toplu saldırılar bir şeyi açıkça gösterdi: Ukrayna'nın hava savunmasında balistik füzelere karşı araçlar yetersiz kalmaya devam ettiği sürece, her yeni füze partisi cephe hatlarından uzak şehirler için bile ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın!