Taşkent’te yenilmezlerin savaşı: Saidov kemer için kafese çıkıyor

Taşkent’teki Humo Arena, 5 Eylül’de iki yenilmez dövüşçünün karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. OCTAGON 91 turnuvasının ana maçında Özbekistanlı Asadbek Saidov, Kazakistan temsilcisi Sayat Abduali’ye karşı hafif sıklet şampiyonluk kemeri için kafese çıkacak.

İki dövüşçünün toplam profesyonel galibiyet sayısı 16 ve henüz hiç mağlubiyetleri yok. Ancak turnuvanın sonunda bu kusursuz iki rekordan yalnızca biri korunabilir.

OCTAGON 91’in ana maçı resmen onaylandı

OCTAGON Ligi, Saidov ile Abduali arasındaki şampiyonluk mücadelesinin 5 Eylül’de Taşkent’te yapılacağını resmen duyurdu. Karşılaşma Humo Arena’da düzenlenecek ve gecenin ana etkinliği olacak.

Sayat Abduali, mevcut hafif sıklet şampiyonu olarak kemerini savunacak. Asadbek Saidov ise lig sıralamasında bu sıkletin üst basamaklarından birinde yer alarak şampiyonluk fırsatını elde etti. OCTAGON’un resmî sıralamasında Abduali şampiyon, Saidov ise hafif sıkletin iki numaralı dövüşçüsü olarak gösteriliyor.

Mayıs ayındaki maç neden yapılmamıştı?

Aslında iki yenilmez sporcunun karşılaşmasının 1 Mayıs’ta OCTAGON 86 turnuvasında yapılması gerekiyordu. Lig, o dönemde de Abduali ile Saidov arasındaki maçın hafif sıklet kemeri için olacağını açıklamıştı.

Ancak Saidov’un sakatlığı nedeniyle beklenen mücadele gerçekleşmedi. Şimdi, dört aydan uzun bir süre sonra maç, OCTAGON 91 turnuvasının ana etkinliği olarak yeniden planlandı.

Bu ara, Özbek sporcuya iyileşmek ve beş rauntluk şampiyonluk maçına hazırlanmak için ek süre kazandırdı. Abduali ise rakibini daha detaylı inceleme fırsatı buldu.

Saidov’un derecesi: 7 maç, 7 galibiyet

Asadbek Saidov profesyonel MMA kariyerinde şimdiye kadar yedi maça çıktı ve hepsini kazandı. Son karşılaşmasında Brezilyalı Guilherme Neres’i ikinci rauntta boğma tekniğiyle mağlup ederek şampiyonluk maçı için ciddi bir aday olduğunu gösterdi.

5 Eylül’deki karşılaşma, Saidov için kariyerinin en büyük sınavı olacak. İlk kez bir lig kemeri için ve mevcut şampiyona karşı beş rauntluk bir mücadeleye çıkacak.

Zafer, Asadbek’e yalnızca OCTAGON şampiyonluğunu değil, aynı zamanda Orta Asya MMA’sının en gelecek vadeden hafif sıklet dövüşçülerinden biri olma statüsünü de kazandırabilir.

Abduali kemerini yenilgisiz olarak savunacak

Sayat Abduali de profesyonel kariyerinde yenilgi almadı. OCTAGON Ligi’nin yeni duyurusunda Kazak şampiyonun derecesi 9-0 olarak verildi.

Abduali, önceki galibiyetlerinde güreş ve pes ettirme tekniklerini etkili şekilde kullanabildiğini gösterdi. Ligin resmî profilinde, galibiyetlerinin büyük bölümünü submission yoluyla elde ettiği belirtiliyor.

Onun en büyük avantajı, şampiyonluk maçlarının baskısı ve beş rauntluk formattaki deneyimi. Saidov ise yüksek temposu, fiziksel gücü ve yenilginin ne olduğunu bilmeyen bir dövüşçüye özgü özgüveniyle kafese çıkacak.

Maçın kaderini hangi unsur belirleyebilir?

Bu karşılaşmada ilk raundlar özel önem taşıyor. Saidov’un şampiyona yoğun baskı uygulayarak maçı kendi istediği tempoda sürdürmeye çalışması bekleniyor. Abduali ise acele etmeden rakibinin hata yapmasını bekleyebilir ve mücadeleyi yere taşımaya çalışabilir.

Beş rauntluk formatta yalnızca teknik yeterli olmayacak. Dayanıklılık, gücü doğru dağıtmak ve şampiyonluk baskısı altında karar verebilmek de belirleyici önem taşıyacak.

Özellikle mücadele üçüncü raunttan öteye geçerse hangi sporcunun planını sonuna kadar koruyabileceği en önemli konu hâline gelecek.

Humo Arena’daki gecenin en büyük sorusu

OCTAGON 91 turnuvasındaki diğer maçlar da kademeli olarak açıklanıyor. Lig, Humoyun To‘xtamurodov ile Tacikistanlı Fazliddin Madrahimov arasındaki karşılaşmanın da 5 Eylül’de yapılacağını doğruladı.

Ancak asıl dikkat Saidov ile Abduali arasındaki mücadeleye çevrilecek. Bir tarafta kemerini ve yenilgisiz rekorunu savunacak şampiyon var. Diğer tarafta ise sakatlığının ardından hayalini kurduğu fırsata yeniden kavuşan Özbek aday bulunuyor.

5 Eylül’de yenilmezlik serilerinden biri sona erecek: Ya Sayat Abduali şampiyonluğunu koruyacak ya da Asadbek Saidov, Humo Arena’da Özbekistan için yeni bir kemer kazanacak. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve bu yazıyı Telegram’da veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!