Lionel Messi Inter Miami formasıyla yeni gollerini attı

Arjantin millî takımındaki maçların ardından kulübüne dönen deneyimli forvet Lionel Messi, en iyi formuna yeniden kavuştuğunu gösterdi. GOAL.com’un haberine göre futbolcu, Leagues Cup kapsamında Meksika temsilcisi Atlético de San Luis’e karşı oynanan maçta rakip fileleri iki kez havalandırarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Goal.com’un haberi şöyle devam ediyor.

Karşılaşma ev sahibi ekip açısından oldukça zor başladı. Liga MX temsilcisi Atlético de San Luis, maçın henüz dördüncü dakikasında David Rodríguez’in golüyle öne geçti. Ancak kısa süre sonra oyunun kontrolü Inter Miami futbolcularına geçti ve takımın deneyimli kaptanı hemen karşılık verdi.

Miami’nin hücumları ve Messi şovu

Karşılaşmanın 11. dakikasında Lionel Messi, kanattan gönderilen isabetli ortayı kontrol ederek kendine özgü tarzıyla golünü attı ve skoru dengeledi. Bu gol ev sahibi ekibe ekstra motivasyon sağladı. On beş dakika sonra Telasco Segovia skoru 2-1’e getirdi.

Ardından yeniden Arjantinli yıldız sahneye çıktı. Messi, maçtaki ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı: 3-1. Devre arasına kadar Miami ekibi rakip kaleyi bir kez daha buldu; bu kez Mikael adını skor tabelasına yazdırdı.

Hava koşulları ve sıradaki maçlar

İlk yarının sonunda Atlético de San Luis forması giyen Rafa Llorente, ceza sahası dışından harika bir şutla farkı azalttı: 4-2. Ancak yüksek tempolu ilk yarının ardından karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Yaklaşık otuz dakikalık aranın ardından oyun yeniden başladı. Lionel Messi bu maçta iki gol atmanın yanı sıra takım arkadaşının golünde yaptığı asistle de katkı sağladı. Arjantinli yıldız, bu sezon MLS maçlarında 12 gol ve 8 asist kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Inter Miami’nin bir sonraki maçını 8 Ağustos Cumartesi günü Liga MX’in güçlü ekiplerinden Monterrey’e karşı oynaması planlanıyor. Takım taraftarları Messi’den yine etkileyici performanslar bekliyor.