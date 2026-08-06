Joseph Parker ringe dönüyor: Kokain davasında yeni karar

Ağır sıklet eski dünya şampiyonu Joseph Parker’ın profesyonel boksa dönmesinin önündeki engel kalktı. Britanya Boks Kontrol Kurulu, Yeni Zelandalı sporcuya uygulanan geçici uzaklaştırma kararının kaldırıldığını doğruladı.

Parker, geçen yıl ekim ayında Fabio Wardley ile yaptığı maçın ardından verdiği doping testinde kokain izlerine rastlanması nedeniyle müsabakalardan geçici olarak men edilmişti. Boksör, yasaklı maddeleri kasıtlı olarak kullandığını reddetmişti.

Yakında yeniden ringe çıkacağım

34 yaşındaki boksör, sosyal medya paylaşımında kariyerine devam edebilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diskalifiye kararımın kaldırıldığını doğrulamaktan memnuniyet duyuyorum ve yakında yeniden ringe döneceğim. Tüm ayrıntılar tamamen karara bağlanana kadar bu konu hakkında detaylı konuşma yetkim yok.

Britanya Boks Kontrol Kurulu da geçici uzaklaştırmanın kaldırıldığını doğruladı, ancak kararın hukuki dayanakları ve soruşturmanın sonuçları hakkında ek bilgi vermedi.

Bu nedenle mevcut kararı, Parker’ın dosyadan tamamen aklandığı şeklinde yorumlamak için acele etmemek gerekiyor. Ringe dönme hakkını elde etti, ancak süreçle ilgili bazı resmî işlemler henüz tamamlanmamış olabilir.

Doping testinde ne tespit edilmişti?

Parker, 25 Ekim 2025’te Londra’da Fabio Wardley ile karşılaştı. O gün VADA tarafından alınan numunede kokain metaboliti olan benzoilekgoninin tespit edildiği bildirilmişti.

Kokain, sportif performansı artıran klasik bir doping maddesi olarak değerlendirilmese de müsabaka döneminde yasaklı maddeler arasında yer alıyor. Olayın ayrıntıları ile maddenin vücuda ne zaman ve hangi koşullarda girdiği, olası cezanın süresini etkileyebilir.

Parker, sonucun kendisi için beklenmedik olduğunu söyleyerek kural ihlalini reddetti. Ekibi de soruşturmanın duruma açıklık getireceğine inandığını belirtmişti.

Wardley karşısındaki yenilgi galibiyet serisini bitirdi

Fabio Wardley ile karşılaşma, Parker’ın kariyerindeki belirleyici dönüm noktalarından biri oldu. Yeni Zelandalı boksör maçın büyük bölümünde rekabetçi bir performans sergiledi, ancak 11. rauntta rakibinin art arda yumruklarının ardından hakem mücadeleyi durdurdu.

Bu yenilgi, Parker’ın altı maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Bu süreçte Deontay Wilder, Zhang Zhilei ve Martin Bakole gibi güçlü ağır sıkletleri mağlup eden Parker, Oleksandr Usyk’in şampiyonluk kemeri için başlıca adaylardan biri hâline gelmişti.

Doping soruşturmasının başlamasının ardından ring kariyeri yaklaşık sekiz ay boyunca durakladı.

Dönüş kolay olmayacak

Parker, 2016-2018 yılları arasında WBO ağır sıklet şampiyonuydu. Profesyonel karnesinde 36 galibiyet ve dört mağlubiyet bulunuyor.

Bununla birlikte, uzun bir aranın ardından doğrudan şampiyonluk maçına çıkması düşük bir ihtimal. Boksör, önce fiziksel durumunu değerlendirmek ve sıralamadaki konumunu yeniden kazanmak için bir veya birkaç hazırlık maçı yapabilir.

Parker’ın bir sonraki rakibi, maç tarihi ve karşılaşmanın yapılacağı yer henüz açıklanmadı. Ancak açıklamasından, görüşmelerin çoktan başladığı ve resmî duyurunun uzun süre bekletilmeyeceği anlaşılıyor.

En önemli soru hâlâ yanıt bekliyor

Geçici uzaklaştırmanın kaldırılması Parker için büyük bir rahatlama oldu. Artık yeniden lisans alarak profesyonel maçlara katılabilir.

Ancak boks kamuoyu için iki önemli soru yanıtlanmış değil: Kokain metaboliti vücuduna nasıl girdi ve geçici yasak hangi gerekçeyle kaldırıldı?

Bu ayrıntılar açıklığa kavuşana kadar Parker’ın dönüşü sportif açıdan resmiyet kazanmış olsa da doping dosyası etrafındaki tartışmaların tamamen sona erdiği söylenemez. Artık itibarını açıklamalarla değil, uzun aranın ardından ringde göstereceği performansla yeniden kazanması gerekecek. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!