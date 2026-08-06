Oliveira, Garry’nin Makhachev’e Karşı En Büyük Avantajını Açıkladı

Eski UFC şampiyonu Charles Oliveira, Ian Machado Garry’nin Islam Makhachev’i mağlup etme ihtimalini yüksek görüyor. Brezilyalı dövüşçüye göre İrlandalı rakibin en büyük gücü, önceden belirlenen stratejiye sıkı sıkıya bağlı kalması.

Oliveira, Makhachev’in seviyesini küçümsemedi ve onu oktagondaki en zorlu rakiplerden biri olarak nitelendirdi. Buna rağmen Garry’nin uzun süredir özellikle bu maç için hazırlanıyor olmasının şampiyon açısından ciddi bir sorun yaratabileceğini vurguladı.

“Ian’ın kazanma ihtimali çok yüksek”

Oliveira, Garry’yi yalnızca arkadaşı ve takım arkadaşı olduğu için desteklemediğini söyledi. Değerlendirmesi, İrlandalı sporcunun antrenmanlardaki durumuna ve maç planına yaklaşımına dayanıyor.

“Ian’ın Makhachev’i mağlup etme ihtimali çok yüksek. Bunu benim arkadaşım veya takım arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Nasıl antrenman yaptığını ve nasıl hazırlandığını görüyoruz.”

Brezilyalı dövüşçü, Makhachev’e büyük saygı duyduğunu da özellikle belirtti. Ona göre Rus şampiyona karşı yalnızca cesaret veya iyi fiziksel hazırlık yeterli olmayacak.

“Karşı tarafta çok güçlü bir rakip var. Tam anlamıyla saygıyı hak ediyor. Ancak Ian çok stratejik dövüşüyor ve planından sapmıyor.”

Oliveira, MMA Fighting’e verdiği röportajda Garry’nin bir taktik planı benimsediğinde maç boyunca bunu sonuna kadar uyguladığını söyledi. Bu özelliği, İrlandalı rakibin en büyük avantajı olarak görüyor.

Oliveira, Makhachev’in gücünü bizzat hissetti

Charles Oliveira’nın görüşü yalnızca dışarıdan yapılan basit bir gözleme dayanmıyor. Brezilyalı sporcu, 2022 yılında hafif sıklet şampiyonluk kemeri için Islam Makhachev ile dövüşmüş ve ikinci rauntta pes ettirilerek mağlup olmuştu.

Bu nedenle Oliveira, Rus dövüşçünün baskısını, güreşteki kontrolünü ve rakibinin hatalarından yararlanma becerisini iyi biliyor. Antrenörleri, o şampiyonluk maçı için Makhachev’e karşı özel bir hazırlık planı oluşturmuştu.

Şimdi bu deneyim Garry’nin kampında kullanılıyor. Oliveira’nın söylediğine göre kendisi ve antrenör ekibi, Makhachev’e karşı yapılan maçtan çıkarılan dersleri İrlandalı sporcuyla görüştü.

Bununla birlikte Brezilyalı dövüşçü bu karşılaşmayı kişisel bir rövanş olarak görmüyor. Öncelikli amacı, Garry’nin kendi tarihini yazmasına ve UFC kemerini kazanmasına yardımcı olmak.

Garry bu maça uzun süredir hazırlanıyor

Ian Machado Garry, Kasım 2025’te eski şampiyon Belal Muhammad’i mağlup ettikten sonra yarı orta sıklet kemeri için bir numaralı rakip hâline geldi. Oliveira’ya göre İrlandalı dövüşçü, bu galibiyetin ardından sıradaki rakibinin Makhachev olacağını anladı ve hazırlıklara erkenden başladı.

Bu durum şampiyonluk mücadelesinde önemli olabilir. Genellikle dövüşçü, rakibi resmen açıklandıktan sonra özel kampına başlar. Garry ise Makhachev’in stilini, hareketlerini ve güreş geçişlerini aylar boyunca inceleme fırsatı buldu.

Oliveira, İrlandalı dövüşçünün dövüş zekâsına özellikle vurgu yaptı. Ona göre Garry, şartların etkisiyle planını değiştirmiyor, duygularına kapılmıyor ve antrenörlerinin belirlediği görevleri sonuna kadar yerine getiriyor.

Makhachev’e karşı tam da böyle bir disiplin gerekiyor. Çünkü şampiyon, rakibinin tek bir aceleci hareketini bile indirmeye, üstün pozisyona veya pes ettirme hamlesine dönüştürebilir.

Makhachev kemerini ilk kez savunacak

UFC 330’un ana maçında Islam Makhachev, yarı orta sıklet şampiyonluk kemerini ilk kez savunacak. Ian Machado Garry ise sıkletin bir numaralı rakibi olarak oktagona çıkacak.

Turnuva, ABD’nin Philadelphia kentindeki Xfinity Mobile Arena’da düzenlenecek. UFC’nin resmi takviminde etkinlik 15 Ağustos’a planlandı; saat farkı nedeniyle Özbekistan’da ana maçlar 16 Ağustos sabahına denk gelecek.

Makhachev, 28 galibiyet ve 1 mağlubiyetten oluşan rekorla oktagona çıkacak. Garry’nin derecesinde ise 17 galibiyet ve 1 mağlubiyet bulunuyor.

Rus dövüşçünün temel silahları güreş, üst pozisyonda kontrol ve rakibini baskı altında hata yapmaya zorlama olurken Garry, mesafeyi korumaya, hareket hâlinde vuruşlar yapmaya ve önceden belirlenen planı uygulamaya güveniyor.

Garry planını sonuna kadar koruyabilecek mi?

Oliveira’nın açıklaması Makhachev’i zayıf bir rakip olarak göstermiyor. Aksine, şampiyonun ne kadar tehlikeli olduğunu kabul ederken Garry’nin ona karşı işe yarayabilecek önemli bir özelliğe sahip olduğunu söylüyor.

İrlandalı dövüşçü mesafeyi kontrol eder, oktagonun merkezinde kalır ve indirmelerden kaçınırsa maçı kendisi için uygun bir yönde götürebilir. Ancak Makhachev onu kafese sıkıştırıp dövüşü yere taşırsa önceden hazırlanan plana bağlı kalmak çok daha zorlaşacaktır.

Bu nedenle 16 Ağustos sabahındaki temel soru, Garry’nin planının nasıl hazırlandığı değil. Belirleyici mesele şu: Baskı altında bile bu plandan sapmadan hareket edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi spor tutkunlarıyla Telegram’da veya diğer sosyal medya platformlarında paylaşın!