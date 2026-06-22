Kylian Mbappe Gelecekte MLS'e Geçebilir: David Beckham Onu Takımına Çağırıyor

Fransa milli takımı ve Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe, kariyerinin bir sonraki aşamasında Kuzey Amerika kıtasına taşınma ihtimali hakkında konuştu. Futbol dünyasının en parlak temsilcilerinden biri, ABD kültürünün ve oradaki spora yaklaşımın kendisini her zaman cezbettiğini gizlemedi. Goal.com'un haberine göre, haber veriliyor.

Dünya Kupası kapsamındaki Irak maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Mbappe, Amerikan futbolu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Sözlerine göre, ABD'deki sınırsız hırslar ve kendine özgü kültür ona çok hitap ediyor. Futbolcu, kariyeri sona ermeden önce okyanus ötesinde top koşturma ihtimalini reddetmedi.

İlginç olan şu ki, Inter Miami kulübü sahiplerinden David Beckham şimdiden Fransız forvetle bu konuda görüşmeler yürütüyor. Mbappe şaka yollu, "David benimle bu konuyu konuşuyor," şeklinde belirtti. Bu da gelecekte Lionel Messi gibi yıldızların izinden gidebileceğine işaret ediyor.

Inter Miami — Yıldızların Merkezi

David Beckham'ın nüfuzu sayesinde Inter Miami kulübü, dünya yıldızları için ana hedef haline gelmeye başladı. Daha önce İngiltere milli takım oyuncusu Marcus Rashford da kulüp tesislerinde antrenman yapmıştı. Şu anda takımda Lionel Messi ve Rodrigo De Paul gibi seçkin futbolcular forma giyiyor.

Ayrıca, kulübün Brezilya milli takım oyuncusu Casemiro ile anlaşmaya vardığına dair bilgiler mevcut. Eğer Kylian Mbappe de bu kadroya katılırsa, MLS sadece bölgesel değil, dünya çapında en çok izlenen liglerden biri haline gelir. Şimdilik 27 yaşındaki forvet, Real Madrid ve milli takımdaki başarılarına odaklanmış durumda.

Şu anda Mbappe, Dünya Kupaları tarihindeki en iyi gol kralları listesinde 14 golle üçüncü sırada yer alıyor. Milli takımı, grupta Norveç ile liderlik mücadelesi veriyor. Fransız taraftarlar, kaptanlarından yeni goller ve turnuva şampiyonluğu bekliyor.