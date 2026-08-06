Real Madrid 140 milyon avroya kadar ödeyecek: Yan Diomande Madrid’e uçtu

Real Madrid, Avrupa transfer piyasasındaki en büyük anlaşmalardan birini tamamlamaya hazırlanıyor. RB Leipzig’in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande, sağlık kontrolünden geçmek ve kişisel sözleşmesini imzalamak üzere Alman kulübünün kampından ayrılarak Madrid’e gitti.

Anlaşmanın resmen duyurulması hâlinde Fildişi Sahilli futbolcu, Real Madrid tarihindeki en pahalı transfer olabilir. Ancak kaynakların bonservis bedeli için verdiği rakamlar farklılık gösteriyor: Toplam paket yaklaşık 135-140 milyon avro olarak değerlendiriliyor.

RB Leipzig, Diomande’ye izin verdi

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Real Madrid ile RB Leipzig arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Alman kulübü, Diomande’ye Avusturya’daki takım kampından ayrılarak Madrid’e uçması için izin verdi.

Futbolcunun İspanya’nın başkentinde sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından uzun vadeli sözleşmeye imza atması bekleniyor. Romano daha önce anlaşmanın 2031 yazına kadar geçerli olacağını bildirmişti.

AS’ın 6 Ağustos tarihli haberine göre Diomande’nin günün ikinci yarısında Madrid’e ulaşması planlanıyor. Sağlık kontrolünün başarılı geçmesi hâlinde kulüp transferi kısa süre içinde resmen açıklayabilir.

Transfer 135 milyon mu, yoksa 140 milyon avro mu?

Anlaşmanın mali detaylarıyla ilgili farklı rakamlar veriliyor. The Guardian’ın haberine göre Real Madrid, 125 milyon avroluk garanti ödemeye ek olarak 10 milyon avro bonus ödemeyi kabul etti. Bu durumda toplam bedel 135 milyon avroya ulaşıyor.

İspanyol kaynakları ise ana ödemenin 115 milyon avro olduğunu belirtiyor. Kolay ve zor şartlara bağlı bonuslar eklendiğinde transferin nihai bedeli 140 milyon avroya kadar çıkabilir. Bu nedenle resmî açıklama öncesinde 125+15 milyon avro formülü de kesinleşmiş bir rakam değil.

Her hâlükârda Diomande için ödenecek miktarın Real Madrid tarihindeki transfer rekorunu kırması bekleniyor. Anlaşma tüm bonuslarla birlikte gerçekleşirse Diomande, en pahalı Afrikalı futbolcu da olacak.

Leganés de transferden gelir elde edebilir. Haberlere göre Diomande’nin eski kulübü, sonraki satıştan elde edilecek kârın belirli bir bölümünü alma hakkını koruyor.

Tek sezonda Avrupa’nın dikkatini çekti

Diomande’nin piyasa değeri kısa süre içinde büyük bir artış gösterdi. Futbolcu, 2025 yazında Leganés’ten RB Leipzig’e transfer oldu ve Almanya’daki ilk sezonunda ligin en dikkat çeken genç futbolcularından biri hâline geldi.

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Bundesliga’da 33 maça çıkarak 12 gol attı ve 8 asist yaptı. 20 gole katkısı, RB Leipzig’in Şampiyonlar Ligi bileti için verdiği mücadelede önemli rol oynadı.

Diomande, sezon sonunda Bundesliga’nın en iyi genç futbolcusu seçilerek Rookie of the Season ödülünü de kazandı. Hızı, bire birdeki etkinliği ve her iki kanatta da oynayabilmesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Geçen sezondaki temel istatistikleri:

33 maç — 12 gol — 8 asist.

Bu rakamlar, 19 yaşındaki futbolcunun yalnızca gelecek vadeden bir yetenek olmadığını, üst düzeyde sonuç üreten bir hücum oyuncusuna dönüştüğünü gösteriyor.

Diomande için İspanyol futbolu yabancı değil

Madrid ve La Liga, Diomande için tamamen yeni bir ortam olmayacak. Futbolcu, 2024/2025 sezonunun ikinci yarısında Leganés’in A takımına dâhil edildi ve İspanya ligindeki ilk deneyimini yaşadı.

Futbolcunun o dönemdeki istatistikleri çok yüksek değildi ancak hızı ve savunmacılara karşı çekinmeden oynayabilmesi RB Leipzig’in dikkatini çekti. Alman kulübü onu 2025 yazında transfer etti ve Diomande yalnızca bir sezon içinde Avrupa’nın en değerli genç kanat oyuncularından biri hâline geldi.

Diomande’nin İspanya’da yaşamış ve futbol oynamış olması, yeni kulübüne uyum sürecini hızlandırabilir. Oyuncu, lig tarzına, dile ve yerel futbol ortamına zaten aşina.

Real Madrid ondan ne bekliyor?

Diomande çoğunlukla kanat forveti olarak görev yapıyor. Sağ kanattan başlayıp merkeze kat edebilir ya da sol tarafta hızını kullanarak savunma hattını geçebilir.

En güçlü yönü, topla yüksek hızda ilerlemesi ve bire bir pozisyonlarda rakibini geçmesi. Bununla birlikte geçen sezon attığı 12 gol ve yaptığı 8 asist, hücumları yalnızca başlatmakla kalmadığını, onları sonuçlandırma becerisine de sahip olduğunu gösterdi.

Ancak rekor transfer bedeli, Diomande’nin omuzlarına büyük bir baskı da yüklüyor. Artık gelecek vadeden genç bir oyuncu olarak değil, takımın hücumunda hemen fark yaratması gereken bir futbolcu olarak değerlendirilecek.

19 yaşındaki kanat oyuncusunun Bundesliga’daki başarılı bir sezonu Santiago Bernabéu’da tekrarlaması kolay olmayacak. Real Madrid’de rekabet çok güçlü ve her maçtaki sonuç dünya çapında tartışılıyor.

Artık geriye yalnızca resmî açıklama kaldı

Diomande’nin Madrid’e gitmesi, transfer sürecinin fiilen son aşamaya girdiği anlamına geliyor. Ancak sağlık kontrolü, belgelerin imzalanması ve kulüplerin resmî açıklaması yapılana kadar anlaşmayı tamamen tamamlanmış kabul etmek için acele etmemek gerekiyor.

Süreç planlandığı gibi ilerlerse Real Madrid, kısa sürede Leganés altyapısından Bundesliga yıldızına dönüşen futbolcu için 140 milyon avroya kadar ödeme yapacak.

Artık asıl soru transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil. Soru şu: Yan Diomande rekor seviyedeki bonservis bedelini ve Real Madrid’deki büyük baskıyı sahadaki performansıyla haklı çıkarabilecek mi?

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