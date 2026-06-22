Kabo Verde'den yeni bir sürpriz, Uruguay Miami'de puan kaybetti

·50·Spor
Kabo Verde'den yeni bir sürpriz, Uruguay Miami'de puan kaybetti

Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda karşı karşıya gelen Uruguay ve Kabo Verde milli takımları arasındaki mücadele beklenmedik bir sonuçla sona erdi. Miami'deki ünlü «Hard Rock Stadium»da oynanan sert mücadele 2:2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından ada ülkesi, turnuvadaki sansasyonel yürüyüşünü sürdürmüş oldu.

İlk yarıdaki dram ve Uruguay'ın geri dönüşü

Karşılaşma başlangıçta Güney Amerikalıların planladığı gibi gitmedi. Top kontrolünü ele geçirmeye çalışan Uruguay milli takımı, 21. dakikada beklenmedik bir kontra atağa izin verdi. Kabo Verde orta saha oyuncusu Kevin Lemini,le etkili bir vuruşla skoru açarak nominal konuk ekibi öne geçirdi.

Ancak deneyimli Uruguaylılar, ilk yarının sonunda durumu tamamen değiştirmeyi başardılar:

  • 44. dakikada Maximiliano Araújo, rakip savunmadaki boşluktan yararlanarak dengeyi sağladı.

  • 45+6. dakikada hakemin ek süre verdiği anlarda Agustin Canobio gol atarak Uruguay'ın soyunma odasına galip gitmesini sağladı.

Ada ülkesinin karakteri ve son nokta

İkinci yarıda Uruguay üstünlüğünü korumaya çalışsa da, Kabo Verde futbolcuları pes etmek istemedi. Ada ülkesi teknik direktörünün yaptığı değişiklikler kısa sürede meyvesini verdi. 58. dakikada oyuna giren Elio Varela, sadece üç dakika sonra, 61. dakikada Uruguay ağlarını sarsarak maçın skorunu belirledi — 2:2.

İki turun sonunda Kabo Verde milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki yenilmezlik serisini sürdürerek gerçek bir sürprize dönüşüyor. Grup aşamasının son ve belirleyici turunda Kabo Verde, Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelirken, Uruguay'ı İspanya karşısında oldukça zorlu bir sınav bekliyor.

2026 Dünya Kupası. 2. Tur Protokolü

Uruguay — Kabo Verde 2:2

Goller: Lemini 21 (0:1), Araújo 44 (1:1), Canobio 45+6 (2:1), Varela 61 (2:2).

Uruguay: Muslera, Guillermo Varela, Sebastian Cáceres, Matías Olivera, Juan Sanabria, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte (70 De la Cruz), Agustin Canobio, Federico Valverde, Maximiliano Araújo (81 Brian Rodríguez), Federico Vinas (70 Darwin Núñez).

Kabo Verde: Vozinha, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidney Cabral, Kevin Lemini (70 Laros Duarte), Ryan Mendes, Telmo Arcanjo (46 Deroy Duarte), Jamiru Monteiro (80 Yannick Semedo), Garry Rodrigues (58 Elio Varela), Jilson Benchimol (58 Nuno Da Costa).

UruguayYeşil Burun AdalarıMiamiHard Rock Stadiumİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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