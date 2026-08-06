Galatasaray, Rafael Leão için 35 milyon avro teklif etti

·50·Spor
Galatasaray, Rafael Leão için 35 milyon avro teklif etti

Türkiye'nin Galatasaray kulübü, Milan'ın hücum oyuncusu Rafael Leão'nun transferi için ilk resmî teklifini gönderdi. GOAL.com'un haberine göre İstanbul devi, Portekizli futbolcu için 35 milyon avro ödemeye hazır olduğunu bildirdi ancak Milan yönetimi bu bedeli yetersiz bularak teklifi reddetti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son günlerde taraflar arasında ön görüşmeler yapılmıştı. Ardından Türkiye şampiyonu, e-posta yoluyla Milan kulübüne resmî başvuruda bulunarak futbolcunun bonservisini doğrudan satın alma teklifini gönderdi. Daha önce kiralama ve satın alma opsiyonu üzerinde durulurken Galatasaray artık bonservis transferi için kararlı bir adım atıyor.

Milan'ın talep ettiği bedel ve kulübün tutumu

İtalyan kulübünün yönetimi, özellikle kulüp sahibi Cardinale, futbolcuyu satma seçeneğine karşı değil. Ancak Rossoneri, 10 numaralı oyuncusu için en az 50 milyon avro talep ediyor. Bu nedenle Galatasaray'ın sunduğu 35 milyon avroluk teklif hiç vakit kaybedilmeden reddedildi.

Edinilen bilgilere göre Rafael Leão, geçtiğimiz günlerde bir başka Türk kulübü Fenerbahçe'nin teklifini de reddetti. Futbolcu, bu ekibin sportif projesini beğenmedi. Şu anda Portekizli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için tek ve en ciddi aday Galatasaray konumunda.

Gelecek görüşmeler ve beklenen adımlar

Galatasaray yönetimi, futbolcudan olumlu sinyal aldığı ve transfere onay verdiği yönündeki gelişmeden cesaret alarak iç görüşmeler gerçekleştiriyor. Türk kulübünün önümüzdeki saatlerde Milan ile müzakere masasına yeni bir teklifle dönmesi bekleniyor.

Kaynaklara göre Galatasaray, bir sonraki teklifinde bonservis bedelini 40 milyon avroya yaklaştırabilir. Buna rağmen Milan'ın 50 milyon avroluk kesin talebi, transferin nihai kaderini belirleyecek başlıca faktör olmaya devam ediyor.

Rafael LeãoGalatasarayMilanTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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