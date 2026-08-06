Amerikalı bir adam 350 Guinness rekoru kırmayı başardı (video)

ABD'li David Rush, son 11 yıl içinde çeşitli alanlarda 350 Guinness rekoru kırdı. Günümüzde bunların 200'ü hâlâ onun adına kayıtlı ve bu sonuçla dünyada eşi benzeri bulunmuyor.

David'in rekorları arasında 137 tişört giyerek yarı maraton koşmak, tek tekerlekli bisiklet üzerinde hareket ederken meşalelerle jonglörlük yapmak ve çalışan bir motorlu testereyi 4 dakika boyunca çenesinin üzerinde dengede tutmak gibi sıra dışı ve zorlu denemeler de bulunuyor.

Rekor sahibi, bu sıra dışı başarılara ulaşmasında onu şöhretten çok zorlu görevleri deneme arzusunun motive ettiğini söylüyor. İşte bu tutku, onu her yıl yeni rekorlara taşıyor.