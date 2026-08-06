Vinicius 2031'e kadar kalacak mı? Müzakerelerde kritik dönüm noktası

Vinicius Junior'ın Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili uzun süredir devam eden görüşmeler kritik aşamaya yaklaşıyor. Gazeteci Ramón Álvarez'in haberine göre Brezilyalı kanat oyuncusu, Madrid kulübüyle 2031 yılına kadar geçerli olacak yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Ancak önemli bir ayrıntı var: Real Madrid henüz sözleşme uzatımını resmen açıklamadı. İspanya'nın önde gelen bazı kaynakları, taraflar arasındaki son görüşmenin olumlu geçtiğini ancak nihai imzaların henüz atılmadığını yazıyor.

İki yıllık müzakerelerde ilk ciddi yakınlaşma

Vinicius ile Real Madrid arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri uzun süredir devam ediyordu. Temel anlaşmazlıklar oyuncunun maaşı, sözleşme uzatımı bonusu ve imaj haklarına ilişkin şartlar etrafında şekilleniyordu.

Son görüşmede Real Madrid'i CEO José Ángel Sánchez ile scouting departmanı başkanı Juni Calafat'ın, oyuncu tarafını ise menajer Frederico Pena'nın temsil ettiği belirtiliyor.

İspanyol basınına göre Madrid kulübü önceki teklifini iyileştirerek bonuslarla birlikte yıllık 24 milyon avroya kadar ulaşan bir paket sundu. Vinicius'un tarafı başlangıçta yaklaşık 30 milyon avroluk gelir talep etse de yeni şartlar iki tarafı öncekinden çok daha fazla yakınlaştırdı.

Görüşmenin ardından hem kulüpte hem de oyuncunun çevresinde sözleşme uzatılmasına yönelik iyimserlik arttı. Ancak mali ve hukuki ayrıntılar tamamen karara bağlanmadan sözleşmenin resmen imzalandığını söylemek için henüz erken.

Arsenal durumu yakından takip etti

Vinicius'un mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Bu bilgi, Real Madrid'in 2023 tarihli resmi açıklamasında da yer almıştı.

Bu nedenle yeni sözleşme görüşmelerindeki gecikme, İngiliz kulübü Arsenal'in dikkatini çekti. Londra ekibi, Brezilyalı oyuncunun temsilcileriyle ilgili durumu inceledi ve müzakerelerin başarısız olması halinde transfer ihtimalini değerlendirmeye hazırdı.

Real Madrid de Vinicius'u sözleşmesinin son yılına girmişken kaybetmek istemiyor. Anlaşma sağlanamaması halinde oyuncu, Ocak 2027'den itibaren diğer kulüplerle serbestçe görüşme hakkına sahip olacak.

Bu açıdan Arsenal'in ilgisi, müzakerelerdeki baskıyı artıran faktörlerden biri oldu. Ancak son haberlerin ardından Londra ekibinin Vinicius'u kadrosuna katma ihtimali önemli ölçüde azalabilir.

Mourinho'nun tutumu da etkili oldu

Real Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho'nun Vinicius'u gelecekteki projenin önemli bir parçası olarak gördüğü belirtiliyor. Portekizli teknik adam, oyuncuyla birebir görüşerek takımdaki rolünü ve gelecekteki görevlerini anlattı.

Vinicius da sezon öncesi hazırlık döneminde yeni teknik direktörle çalışmaktan memnun olduğunu belirterek “mutlu futbol” oynamak istediğini söyledi. Bununla birlikte o dönemde oyuncunun sözleşmesi henüz uzatılmamıştı ve görüşmeler devam ediyordu.

Brezilyalı kanat oyuncusunun Kylian Mbappé ve yeni transferlerle aynı kadroda nasıl kullanılacağı da müzakerelerde önemli bir rol oynamış olabilir. Çünkü oyuncu için yalnızca maaş değil, sahadaki statüsü ve kulübün kendisine duyduğu güven de önem taşıyor.

2018'de başlayan hikâye devam edecek mi?

Vinicius, 18 yaşındayken Temmuz 2018'de Flamengo'dan Real Madrid'e transfer oldu. O transferin bedelinin yaklaşık 45 milyon avro olduğu tahmin ediliyordu.

Başlangıçta uyum sağlamakta zorlanan Brezilyalı oyuncu, daha sonra takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı galibiyet golünü atarak Real Madrid'e tarihindeki 14. Avrupa Kupası'nı kazandırdı.

Kulübün 2023 tarihli resmi verilerine göre Vinicius, o tarihe kadar A takım formasıyla 235 maça çıkmış, 63 gol atmış ve dokuz kupa kazanmıştı.

Madrid'deki sonraki yılları da bireysel başarılar, büyük maçlardaki goller ve saha dışındaki çeşitli tartışmalarla geçti. Bu nedenle Vinicius'un sözleşmesini uzatmak basit bir kadro kararı değil, kulübün gelecek beş yıllık hücum stratejisine ilişkin bir tercih anlamına geliyor.

Resmi açıklamaya kadar temkinli olmak gerekiyor

Ramón Álvarez anlaşmaya varıldığını bildiriyor. Cadena SER de yeni mali teklifin iki tarafı yakınlaştırdığını ve Vinicius'un şartlar konusunda avantaj elde ettiğini yazdı.

Ancak AS'ın son haberinde Real Madrid'in oyuncudan kısa süre içinde nihai yanıt beklediği ve henüz tam bir anlaşmanın bulunmadığı vurgulandı.

Dolayısıyla mevcut durumu şu şekilde değerlendirmek daha doğru:

Vinicius ile Real Madrid arasındaki görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi;

yeni sözleşmenin 2031 yılına kadar geçerli olması bekleniyor;

Arsenal'in transfer ihtimali azalıyor;

ancak kulübün resmi açıklaması ve oyuncunun imzası hâlâ bekleniyor.

Anlaşma tamamlanırsa Vinicius, Real Madrid'deki kariyerini 13 yıla kadar uzatabilir. Son ayrıntılarda yeniden anlaşmazlık çıkması halinde Avrupa transfer piyasasındaki en büyük mücadelelerden biri yeniden başlayacak.

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