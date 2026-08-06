Manchester United sezonun transferini gerçekleştirdi

İngiltere Premier Lig'inin önde gelen kulüplerinden Manchester United, transfer piyasasında son derece avantajlı bir anlaşmaya imza attı. Shay Given'ın verdiği bilgilere göre, Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ın takıma katılması, mevcut sezonun en başarılı transferlerinden biri olabilir. Bu transfer, kulüp yönetiminin doğru kararı olarak değerlendiriliyor. Goal.com bildiriyor .

Eski kaleci Shay Given, BOYLE Sports'a verdiği röportajda Manchester United'ın 35 milyon sterlin değerindeki Youri Tielemans transferiyle harika bir iş yaptığını vurguladı. Ona göre futbolcu, diğer pahalı transferlerle kıyaslandığında çok daha uygun maliyetli ve avantajlı bir seçenek oldu.

Orta sahada tasarruf ve deneyim

Uzmanın belirttiğine göre diğer kulüpler Sandro Tonali için 100 milyon sterlin, Bruno Guimarães için ise 75 milyon sterlin harcarken Manchester United'ın deneyimli bir futbolcuyu yalnızca 35 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katması gerçekten isabetli bir adım. Aston Villa'nın finansal kurallar nedeniyle futbolcuyu satmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Youri Tielemans, kulüp ve milli takım düzeyinde büyük deneyime sahip. Bu faktör, takımın oyununu geliştirmede önemli bir rol oynayacak. Sahadaki hareketliliği ve rekabetçiliği, takımın teknik direktörü Ruben Amorim için büyük bir destek olabilir.

Senne Lammens'in geleceği

Orta sahanın yanı sıra kalede yaşanan değişiklikler de uzmanların dikkatinden kaçmadı. Shay Given, Senne Lammens 'i David de Gea'nın ayrılmasından bu yana Old Trafford'daki en kusursuz kaleci olarak nitelendirerek onu takımın uzun yıllardır süren sorunlarına çözüm olarak gösterdi.

Futbolcu Dünya Kupası'nda pahalıya mal olan bir hata yapmış olsa da deneyimli kaleci, bu durumun genç file bekçisinin karakterini daha da güçlendireceğini belirtti. Lammens'in baskı altında dahi sakin kalması ve oyuna yaklaşımı, onu diğerlerinden ayıran temel özellikler olarak öne çıkıyor.