Redmi K100 Pro Max akıllı telefonunun temel teknik özellikleri açıklandı

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Redmi K100 Pro Max akıllı telefonunun temel teknik özellikleri açıklandı

Xiaomi, Redmi K100 Pro serisinin en gelişmiş cihazı olan Redmi K100 Pro Max akıllı telefonunun resmi görsellerini yayımladı ve temel teknik özelliklerini açıkladı. ixbt.com'a göre amiral gemisinin tanıtımı bu yıl 11 Ağustos'ta yapılacak. Bu durum, şirketin yeni nesil mobil cihazlar pazarı için ciddi hazırlıklar yaptığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Yayımlanan resmi tanıtım görsellerine göre yeni akıllı telefon, beyaz renkte kusursuz bir gövde tasarımına sahip olacak. Cihazın ses özelliklerine de özel önem verilmiş. Telefonun, tanınmış Bose markasıyla iş birliği içinde geliştirilen 2.1 formatlı gelişmiş bir ses sistemiyle donatılması bekleniyor. Bu da kullanıcılara multimedya içeriklerini tüketirken yüksek kaliteli ses sunacağı anlamına geliyor.

Rekor düzeyde ekran yenileme hızı ve performans

Xiaomi Group Başkanı Lu Veybing'in açıklamasına göre akıllı telefonun ekranı, tam 185 Hz gibi son derece yüksek bir yenileme hızını destekliyor. Bu değer, özellikle dinamik oyunlarda ve arayüzün son derece akıcı çalışmasını sağlamada büyük önem taşıyor.

Cihazın donanım temelinde en yeni Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemcisi yer alıyor. Şirketin verilerine göre bu işlemci ve teknik yapı, AnTuTu benchmark testinde 4,555 milyon puan gibi etkileyici bir sonuç elde etti. Grafik performansını daha da artırmak amacıyla cihazda özel Fury Engine mekanizması ve bağımsız D2 yapay zekâ çipi bulunuyor.

Batarya ve kamera özellikleri

ixbt.com'un haberine göre Redmi K100 Pro Max, son derece yüksek kapasiteli bir bataryayla donatılacak. Batarya kapasitesi 9070 mAch olacak ve kullanıcıların cihazı uzun süre şarj cihazı olmadan kullanmasına imkân tanıyacak. Bunun yanı sıra cihaz, 100 watt hızlı kablolu ve 50 watt kablosuz şarj teknolojilerini destekleyecek.

Amiral gemisi, fotoğraf özellikleri açısından da iddiasını koruyacak. Özellikle ana kameranın temel modülünde 200 megapiksel çözünürlüklü yüksek hassasiyetli bir sensör kullanılacak. Bu sayede en küçük ayrıntıları bile net ve kaliteli şekilde görüntülemek mümkün olacak; bu özellik mobil fotoğrafçılık meraklılarını kesinlikle memnun edecek.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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