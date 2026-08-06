Bruno Guimarães'in Newcastle'dan Arsenal'e transfer olması bekleniyor

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Arsenal, kadrosunu güçlendirmek için Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimarães’i kadrosuna katmaya çok yakın. Transfer bedelinin yaklaşık 75 milyon sterlin (101 milyon dolar) olması bekleniyor ve bu anlaşma futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com’un haberine göre Newcastle United’ın eski yıldızı Chris Waddle, BetBrain ile yaptığı ortak röportajda bu olası transferin nedenlerini ayrıntılı şekilde açıkladı. Waddle’a göre Londra kulübünün cazibesi, kupalar için mücadele etme fırsatı ve mali şartlar, 28 yaşındaki oyuncunun kararında belirleyici oldu.

Newcastle’daki değişimler ve ayrılma kararı

Bruno Guimarães, 2022 kış transfer döneminde St James’ Park’a transfer olmuştu. Dört buçuk yıl boyunca takım formasıyla 195 maça çıkan oyuncu, zaman zaman kaptanlık pazubandını da taktı. 2025’te Lig Kupası’nı kazandı ve Şampiyonlar Ligi’nde “Saksağanlar”ın lideri olarak mücadele etti.

Ancak 2026’da Tyneside kulübünde köklü değişimler yaşanıyor. Anthony Gordon ve Sandro Tonali, yüksek bedeller karşılığında takımdan ayrılırken teknik direktör Eddie Howe da görevinden ayrıldı. Takımın temelleri sarsılmaya başlayınca Guimarães’in de bu toplu ayrılığın bir parçası olmak istediği görülüyor.

Transferin temel nedenleri

Chris Waddle, oyuncunun fikrini değiştirmesine yol açan birkaç önemli faktör bulunduğunu belirtti. Bunların başında Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi ve diğer prestijli kupaları kazanma fırsatı geliyor.

İngiltere Premier Lig’i ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanma fırsatı

Londra’nın sunduğu yaşam kolaylığı ve Brezilya’ya daha rahat uçuş imkânı

Mali açıdan çok daha avantajlı yeni sözleşme

Newcastle’ın geleceğiyle ilgili ortaya çıkan belirsizlikler

Waddle ayrıca, oyuncunun mali açıdan da daha fazla kazanacağını ve 28-29 yaşlarında olması sayesinde üst düzeyde iki veya üç yıl daha oynama fırsatına sahip bulunduğunu ekledi. Bunun yanı sıra Londra’dan Brezilya Millî Takımı’na gidip gelmenin Newcastle’a kıyasla çok daha kolay olması da önemli bir etken.

Sonuç olarak Guimarães, Newcastle’da takımın geleceğinin hangi yöne gittiğini görerek Arsenal gibi bir üst düzey kulübün teklifini reddedemedi. Oyuncu şu anda kariyerindeki bir sonraki büyük adımı atmaya hazırlanıyor.