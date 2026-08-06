26 saniyelik maçtaki sakatlığın ardından: Van ve Pantoja yeniden karşılaşıyor

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26 saniyelik maçtaki sakatlığın ardından: Van ve Pantoja yeniden karşılaşıyor

UFC'nin sinek sıklet şampiyonluk kemeri için beklenen rövanş resmen onaylandı. Mevcut şampiyon Joshua Van, eski kemer sahibi Alexandre Pantoja'ya karşı UFC 331'in ana maçında kafese çıkacak.

Karşılaşma ABD saatiyle 19 Eylül'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek. Saat farkı nedeniyle ana maçın Özbekistan'da 20 Eylül sabahına denk gelmesi bekleniyor.

İlk maç yalnızca 26 saniye sürmüştü

Dövüşçüler ilk kez 6 Aralık 2025'te UFC 323 turnuvasında karşılaştı. Pantoja o gece şampiyonluk kemerini savunurken Van, kariyerinde ilk kez UFC unvanı için mücadele etti.

Ancak hayranların beklediği tam kapsamlı maç gerçekleşmedi. Karşılaşmanın 26. saniyesinde Pantoja'nın el ve dirsek bölgesinde ciddi bir sakatlık meydana geldi. Brezilyalı sporcu devam edemeyince Van teknik nakavtla galip ilan edildi ve şampiyonluk kemerini kazandı. UFC'nin resmî sonucunda mağlubiyet, «sakatlık nedeniyle teknik nakavt» olarak kaydedildi.

Bu nedenle ilk karşılaşma, Van'ın Pantoja'dan daha güçlü olduğunu kanıtlayan bir maç olarak kabul edilmedi. Aksine, beklenmedik sakatlık iki sporcu arasındaki temel soruyu yanıtsız bıraktı.

Van kemerini savunarak şüphelere yanıt verdi

Joshua Van, şampiyonluğu tesadüfen kazandığı yönündeki eleştirilere bir sonraki maçında yanıt verdi. Mayıs 2026'da Tatsuro Taira'ya karşı beş rauntluk mücadelede kemerini ilk kez savundu.

Myanmar doğumlu sporcu, rakibini beşinci raundun 1 dakika 32. saniyesinde yumruklarla durdurdu. Böylece Van, yüksek tempoda tam kapsamlı bir şampiyonluk maçı çıkarabileceğini ve son raundlarda da tehlikeli kalabildiğini gösterdi.

UFC'nin güncel resmî profilinde Van'ın profesyonel derecesi 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet olarak gösteriliyor. Galibiyetlerinin 9'u nakavt, 2'si ise pes ettirme yoluyla geldi. Bu nedenle bazı haberlerde yer alan 21-2 derecesi, UFC'nin resmî istatistikleriyle örtüşmüyor.

Pantoja için bu sıradan bir rövanş değil

Alexandre Pantoja, ilk maça kadar sıkletin en istikrarlı şampiyonlarından biriydi. Van karşısındaki mağlubiyeti, sekiz maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Brezilyalı dövüşçü, UFC'nin sinek sıklet tarihindeki 14 galibiyetiyle rekor sahiplerinden biri. Profesyonel galibiyetlerinin 12'sini rakibini pes ettirerek kazandı; bu da Pantoja'nın yerde ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. UFC'nin resmî profilinde derecesi 30-6 olarak kayıtlı.

Pantoja, ilk maçta kemeri tam kapsamlı bir mücadelede kaybetmediği için hemen rövanş talep etmişti. Şimdi sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta unvanını geri alma fırsatına sahip olacak.

Tamamen farklı iki stil karşı karşıya geliyor

Van'ın temel üstünlüğü yüksek tempo, çok sayıda isabetli vuruş ve raundlar boyunca baskıyı azaltmaması. UFC istatistiklerine göre dakikada ortalama 8,43 isabetli vuruş yapıyor.

Pantoja ise maçı yere taşıma, rakibin sırtına geçme ve boğma tekniklerini kullanma konusunda sıkletin en deneyimli sporcularından biri. Van'ın hücum gücünden yararlanarak yakın mesafede klinç veya güreşle indirme arayabilir.

Mevcut şampiyonun temel görevi Pantoja'nın güreşini durdurmak ve mücadeleyi ayakta tutmak olacak. Eski şampiyon ise Van'ın hızı ve vuruş hacmi karşısında uzun süre açıkta kalmamalı.

26 saniyede yanıtsız kalan soruya beş raund ayrılıyor

İlk karşılaşmada sporcular planlarını göstermeye bile fırsat bulamamıştı. Bu nedenle UFC 331'deki rövanş yalnızca kemer için değil, o maçın ardından ortaya çıkan tüm şüphelere yanıt vermek için de yapılacak.

Van, Pantoja'yı tam kapsamlı bir maçta mağlup ederek sıkletin gerçek şampiyonu olduğunu kanıtlamak istiyor. Pantoja ise kemeri maçta değil, talihsiz bir sakatlık nedeniyle kaybettiğini göstermeye çalışacak.

İlk karşılaşma 26 saniye sürmüşken bu kez iki sporcuya gerçek anlamda kimin daha güçlü olduğunu belirlemek için beş raunda kadar süre verilecek.

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Joshua VanAlexandre PantojaUFCLos AngelesTatsuro Taira
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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