Bilim insanları alerjiye neden olmayan köpekler üretmeyi başardı

ABD'li bilim insanları, insanlarda alerjik reaksiyonları azaltmayı amaçlayan genetik olarak değiştirilmiş beagle cinsi köpekler ürettiklerini açıkladı. The Guardian bu haberi duyurdu.

Edinilen bilgilere göre Kindred Companion Sciences şirketinin uzmanları, köpeklerde alerjinin başlıca nedenlerinden biri olarak kabul edilen Can f 1 proteininin üretiminden sorumlu geni düzenledi. Şirketin yöneticisi Matt Walker, bir yılı aşkın süredir bu köpeklerden biriyle yaşadığını ve bu süre içinde herhangi bir alerji belirtisi gözlemlemediğini söyledi.

Bununla birlikte araştırmacılar, bu köpekleri henüz tamamen hipoalerjenik olarak nitelendirmek için acele etmiyor. Bunun nedeni, bazı insanlarda köpeklerin diğer proteinlerine karşı da alerjik reaksiyon gelişebilmesi. Bilim insanları, genetik olarak değiştirilmiş beagleların sağlığını ve gelişimini uzun vadede düzenli olarak izlemeyi planlıyor.