Joao Pedro, Danny Welbeck'in Chelsea transferine ilişkin görüşlerini açıkladı

·58·Spor
Joao Pedro, Danny Welbeck'in Chelsea transferine ilişkin görüşlerini açıkladı

Chelsea forveti Joao Pedro, takımın yeni üyesi Danny Welbeck'in Stamford Bridge'e transferinin hem kariyeri hem de tüm takım için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Brezilyalı futbolcu, deneyimli forveti mentorlarından biri olarak gördüğünü belirterek İngiliz futboluna uyum sürecinde kendisine büyük destek verdiğini hatırlattı. Bu transferin, teknik direktör Xabi Alonso'nun takımının hücum hattına deneyim ve istikrar kazandırması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Chelsea'nin resmî internet sitesine verdiği röportajda Joao Pedro, Danny Welbeck ile kariyerinde üçüncü kez aynı takımda forma giyeceğini söyledi. İkili daha önce Watford ve Brighton'da da birlikte oynamıştı. Pedro, İngiltere'ye ilk geldiği dönemde İngilizce bilmediğini ve Welbeck'in kendisine her açıdan destek olarak gelişiminin önünü açtığını özellikle vurguladı.

Deneyimli forvetin takıma katılması

35 yaşındaki Danny Welbeck, geçen sezon Brighton formasıyla 13 gol atmayı başarmıştı. Chelsea, oyuncuyu kadrosuna katmak için yaklaşık 7 milyon sterlin transfer bedeli ödedi ve taraflar iki yıllık sözleşme imzaladı. Bu deneyimli futbolcunun gelişi, Xabi Alonso yönetimindeki genç takımın hem sahada hem de soyunma odasında liderlik kazanmasında önemli rol oynayacak.

Yeni takım ortamına uyum süreci şimdiden başladı. Nitekim çarşamba günü Juventus'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Welbeck ve Pedro ilk 11'de sahaya çıkarak birlikte oynama uyumlarını test etti. Karşılaşma 0-1'lik mağlubiyetle sona erse de teknik ekip, futbolcuların performansından olumlu sonuçlar çıkardı.

Takım arkadaşlarının sıcak karşılaması

Daha önce Brighton'dan Chelsea'ye transfer olan orta saha oyuncusu Moisés Caicedo da Welbeck'in transferinden duyduğu mutluluğu gizlemedi. Caicedo, deneyimli forvetle yeniden aynı takımda buluşmanın kendisine büyük moral verdiğini ve Brighton'a geldiği dönemde Welbeck'ten çok destek aldığını hatırlattı. Takımın önemli oyuncularının yeni futbolcuyu sıcak karşılaması, Xabi Alonso'nun ekibinin sezon öncesi hazırlıklarındaki birlikteliğini gösteriyor.

ChelseaJoao PedroDanny WelbeckXabi AlonsoPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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