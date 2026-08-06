Rodri'nin Real Madrid'e transferi sözleşme şartları nedeniyle askıya alındı

Real Madrid'in Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katma planları, sözleşme şartları konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girdi. İspanyol futbolcu ülkesine dönmeye sıcak bakıyordu ancak kişisel sözleşme ve transfer bedeli konusundaki ciddi farklılıklar anlaşmayı başarısızlıkla sonuçlanma noktasına getirdi. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Fichajes'in aktardığı bilgilere göre taraflar mali şartlarda anlaşamayınca transfer görüşmeleri donduruldu. 30 yaşındaki futbolcu La Liga'ya dönmek istemesine rağmen Madrid ekibinin ilk teklifi, oyuncunun beklentilerinin oldukça altında kaldı. Bu durum, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini ciddi şekilde tehlikeye atıyor.

Mali farklılıklar ve zamanlama sorunu

Raporlara göre Rodri, İngiltere'deki kariyerinin sona erdiğini düşünerek İspanya'ya dört yıllık sözleşmeyle dönmeyi planlıyordu. Ancak son saatlerdeki hararetli görüşmeler, orta saha oyuncusunun Real Madrid'in sunduğu mali paketten memnun kalmamasına yol açtı. Kişisel sözleşmenin yanı sıra kulüplerin oyuncunun değeri konusundaki yaklaşımları da farklılık gösteriyor.

Manchester City, yıldız oyuncusu için 65 ila 75 milyon avro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Buna karşılık Los Blancos, transferi yaklaşık 60 milyon avro karşılığında tamamlamayı planlıyordu. Şu aşamada Real Madrid için temel sorun, görüşmelerin sertleşmesinin ardından futbolcuyu yeniden müzakere masasına döndürmek olarak öne çıkıyor.

Başantrenörün planı ve kulübün tutumu

Real Madrid'in yeni başantrenörü, takımın hücumlarını geriden kurmasını sağlayabilecek bir merkez orta saha oyuncusunun kadroya katılmasını özellikle talep etmişti. Teknik adam, Rodri'yi hem ön libero bölgesinde hem de merkez orta saha ikilisinin parçası olarak oynamaya son derece uygun bir futbolcu olarak görüyordu.

Bununla birlikte futbolcunun Etihad Stadium ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu yaz, İspanyol futbolcunun sözleşmesi sona ermeden önce Manchester City'nin yüksek bir bonservis geliri elde edebilmesi için son fırsatlardan biri olarak görülüyor. Ancak İngiliz kulübü futbolcuyu satmak için mali baskı altında değil; Rodri resmen ayrılma talebinde bulunmadığı ve uygun bir teklif gelmediği sürece onu takımda tutmaya hazır.