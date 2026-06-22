Salah: Bu Mısır futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kalacak

·5·Spor
Salah: Bu Mısır futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kalacak

Mısır milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasında Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bu başarı, Afrikalıların Dünya Kupaları tarihindeki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Maç sonrası takım kaptanı ve lideri Mohamed Salah, bu tarihi sonuçla ilgili izlenimlerini paylaştı.

Gerçekten tarihi bir başarı ve inanılmaz bir mutluluk

Mohamed Salah, bu galibiyeti kelimelerle tarif etmenin zor olduğunu ve bunun tüm takımın emeğinin bir ürünü olduğunu vurguladı:

"Bu inanılmaz bir durum. Bunu nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Tüm futbolcular ve teknik ekip için devasa bir başarı. Yıllar sonra bu sonuç, Mısır futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olarak hatırlanacak", dedi Mısır milli takım kaptanı.

Sıradaki hedef: Play-off

Milli takım lideri, tarihi galibiyetle yetinmeyeceklerini ve takımın hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Ona göre temel görev gruptan çıkmak:

"Bu ruhla devam ederek tarihe geçmeyi ve play-off'a yükselmeyi umuyorum. Bugünün tadını çıkarmalıyız, yarının da tadını çıkarmalıyız. Ardından tüm odağımızı sıradaki İran maçına vermeliyiz."

Bu galibiyet, Mısır milli takımına bir üst tura yükselmek için büyük bir fırsat sunuyor. Taraftarlar şimdi takımdan İran ile oynanacak maçta da aynı etkileyici oyunu sergilemesini bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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