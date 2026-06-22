TFF Başkanı: Montella'yı yolda karşılaştıklarımıza değişmeyiz

·4·Spor
TFF Başkanı: Montella'yı yolda karşılaştıklarımıza değişmeyiz

Türkiye Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. maçında Paraguay'a 0-1 mağlup olarak play-off şansını erkenden kaybetti. Bu beklenmedik başarısızlığın ardından başantrenör Vincenzo Montella'ya yönelik eleştiriler artarken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İtalyan teknik adamı açıkça destekledi.

İstikrar başarının teminatıdır

Federasyon başkanı A Spor kanalına verdiği röportajda, milli takımdaki atmosferin kulüplerden farklı olduğunu ve aceleyle teknik direktör değişikliğine gidilmeyeceğini vurguladı. Ona göre, birçok takımdaki başarısızlıkların temel nedeni sistemli bir istikrarın olmamasıdır.

"Teknik direktörümüzü destekliyoruz. Burası bir kulüp değil. Kulüplerdeki istikrarsızlık nedeniyle genellikle başarısızlıklar yaşanıyor. Son iki gündür basında çeşitli teknik direktörlerin isimleri geçiyor ancak biz, aynı yolda birlikte yürüdüğümüz birini yolda karşılaştıklarımıza değişmeyiz", dedi İbrahim Hacıosmanoğlu.

Başarısızlıktan olumlu dersler çıkarılacak

Hacıosmanoğlu, futbolda şans faktörünün de önemli bir rol oynadığını ve sadece fırsatların değerlendirilememesi veya basit hatalar nedeniyle teknik direktörün hevesinin kırılmasının yanlış olduğunu belirtti. Mağlubiyete rağmen takımın geleceğine güvendiğini gizlemedi.

"Teknik direktörü taktiksel olarak eleştirebilirsiniz ancak topun direkten dönmesi nedeniyle değil. Her olumsuz durumda pozitif bir yan vardır, bu yüzden durmayacağız ve ileriye bakmaya devam edeceğiz", diyerek sözlerini tamamladı TFF Başkanı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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