Suno, yapay zekâyla oluşturulan şarkılarını etiketlemeye başlıyor

Yapay zekâ ile müzik oluşturma imkânı sunan popüler Suno platformu, parçalarını özel işaretlerle etiketlemek, indirmeleri sınırlamak ve telif haklarını korumak amacıyla yeni araçlar sunacağını açıkladı. TechCrunch ve şirketin açıklamasına göre bu adım, müzik şirketleri ile sanatçı birliklerinin art arda açtığı davalar karşısında önemli bir gelişme olarak görülüyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Suno’nun kurucusu ve CEO’su Mikey Shulman, blog yazısında platformun özgün yaratıcılığı teşvik ederken daha fazla kişinin yapay zekâ araçlarıyla müzik oluşturmasına imkân vermeyi amaçladığını vurguladı. Ancak son dönemde bazı kullanıcıların yapay zekâyla oluşturulan şarkıları diğer streaming platformlarına yükleyerek sistemi kandırıp gelir elde etmeye çalışması, temel anlaşmazlık noktalarından biri hâline gelmişti.

Telif hakkı ve ses parçalarının korunması

Yeni politika kapsamında Suno, diğer streaming platformlarındaki kötüye kullanımları önlemek için ses filigranları (watermarking) ve parmak izlerinden yararlanmaya başlayacak. Şirketin Google’ın Synth ID sistemini mi kullanacağı yoksa yeni bir sistem mi geliştireceği şimdilik bilinmiyor. Ayrıca startup, müzik sözleri sağlayıcısı Musixmatch ile anlaşarak şirketin Sentinal telif hakkı tespit sistemini entegre etti.

“Bu araçlar, dinleme deneyimini etkilemeden dayanıklı ve sahteciliğe karşı dirençli olacak şekilde tasarlandı,” diyor Mikey Shulman. Shulman’a göre şirketin temel görevi, sanatçılara ve platformlara şeffaflık araçları sunmak ve sektör genelinde iş birliğini kolaylaştırmak.

Topluluk kuralları ve hukuki sorunlar

Şirket ayrıca streaming platformlarında toplu dağıtımı sınırlamak için yeni bir indirme politikası geliştireceğini açıkladı. Bununla birlikte Suno, topluluk kurallarını güncelleyerek “gerçekmiş gibi sunulan yanıltıcı sesleri” ve “gerçek bir kişinin sesinin veya görünümünün izinsiz kullanılmasını” kesinlikle yasakladı.

Bu değişiklikler, startup’ın karşı karşıya olduğu ciddi hukuki sorunlar dönemine denk geliyor. Universal Music Group (UMG) ve Sony Music Group, Amerika’daki Recording Industry Association of America (RIAA) kuruluşunun desteğiyle Suno’ya dava açtı. Almanya’daki bir mahkeme de GEMA lisans kuruluşu lehine karar vererek Suno’nun telif haklarını ihlal ettiğine hükmetmişti. Ayrıca geçen yılın sonunda yaşanan veri sızıntısından 55 milyon kullanıcının etkilendiği ve Massachusetts’te toplu dava açıldığı bildirilmişti.