Mikel Arteta neden Arsène Wenger ve Pep Guardiola'nın izinden gidiyor

Londra ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, kariyerinde modern futbolun iki büyük hocası Arsène Wenger ve Pep Guardiola'nın ekolünden geçtiği için bugün Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerinden biri hâline geldi. Arsenal'in eski kalecisi Graham Stack, Goal'a verdiği röportajda İspanyol teknik adamın yönetim tarzında bu iki dâhi teknik direktörün en iyi özelliklerini bir araya getirdiğini söyledi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Futbolculuk kariyerine Barcelona'nın ünlü akademisinde başlayan Mikel Arteta, daha sonra Paris Saint-Germain, Rangers, Real Sociedad ve Everton gibi takımların formasını giydi. 2011'de Londra ekibi Arsenal'e transfer olan orta saha oyuncusu, beş yıl boyunca Arsène Wenger yönetiminde oynadı. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra hemen teknik direktörlük kariyerine başlayan Arteta, Manchester City'de Pep Guardiola'nın teknik ekibine katılarak bir başka yıldız hocadan ders aldı.

Teknik direktörlük kariyeri ve ilk sınavlar

2019'un sonunda Arsenal'in teknik direktörlüğüne getirilen Arteta, kısa sürede takımıyla FA Cup ve Community Shield'ı kazanarak taraftarların güvenini kazanmaya başladı. Ancak Premier League'de üst üste üç sezon ikinci olması, eleştirmenlerin şüphe duymasına yol açmıştı. Buna rağmen takım, geçen sezon 2003-04'teki efsanevi namağlup sezonundan bu yana ilk kez lig şampiyonluğunu kazanarak tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

Goal.com'un haberine göre eski kaleci Graham Stack, Wenger ile Arteta arasındaki benzerlikleri özellikle vurguladı. Stack, bir dönem Watford'un teknik ekibinde görev yaptığı sırada koronavirüs pandemisi döneminde Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e karşı oynadıkları maçı ve Mikel Arteta'nın takımı nasıl şekillendirdiğini yakından gözlemlediğini hatırladı.

Sıkı disiplin ve futbolcuların gelişimi

Stack'e göre Arteta, oyuncularla yakın ilişkiler kurma ve performanslarını artırma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Bununla birlikte takım atmosferini bozan veya ortak hedefe aykırı hareket eden futbolculara karşı tavizsiz olduğunu da gösterdi. Uzmanın belirttiğine göre Arteta, zor ve büyük kararlar almaktan asla korkmuyor; bu özelliğiyle Arsène Wenger'i de hatırlatıyor.

Günümüzde futbol uzmanları, Mikel Arteta'nın Arsenal'de tıpkı Arsène Wenger gibi uzun yıllar sürecek bir miras inşa edebileceğini ve kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabileceğini düşünüyor. En iyi teknik direktörlerden ders alan ve kendine özgü bir teknik direktörlük felsefesi geliştiren Arteta, bu görevlerin üstesinden gelebileceğini sahada kanıtlamaya devam ediyor.