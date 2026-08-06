Londra'da Uber ve Wayve otonom taksileri için ilk kez lisans verildi

·39·Teknoloji
Londra'da Uber ve Wayve otonom taksileri için ilk kez lisans verildi

Londra Ulaşım Dairesi (TfL), Uber şirketine ve otomotiv yazılımı geliştiricisi Wayve'e Britanya'nın başkentinde sürücüsüz taksileri test etmeleri için resmî lisanslar verdi. Bu önemli adım, şehirde yenilikçi ulaşım araçlarını hayata geçirme ve kentsel ulaşımı yeni bir seviyeye taşıma yolundaki ilk uygulamalardan biri oldu. Haberi Ixbt.com veriyor .

ixbt.com'un haberine göre TfL, Wayve'in otonom sürüş yazılımı, gelişmiş kamera ve radar sistemiyle donatılmış 15 Ford Mustang Mach-E elektrikli aracı için özel izinler verdi. Projenin başlangıç aşamasında güvenliği sağlamak amacıyla sürücü koltuğunda her zaman bir operatör bulunacak. Operatör gerektiğinde kontrolü anında devralabilecek, ancak temel süreç tamamen yapay zekâ ve yazılım tarafından yönetilecek.

Gelecek planları ve güvenlik önlemleri

Projenin bir sonraki aşamaya geçerek araçların tamamen sürücüsüz işletilmesi için Uber ve Wayve'in özel bir devlet kurumu olan Sürücü ve Araç Standartları Ajansı'ndan (DVSA) ayrıca izin alması gerekecek. Transport for London temsilcileri ise bu robotaksilerin hareketini sürekli izleyeceklerini ve yolcu güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit tespit edilmesi hâlinde derhâl müdahale etmeye hazır olduklarını belirtti.

Şirketlerin paylaştığı bilgilere göre hizmeti denemek için sıraya giren şehir sakinlerinin sayısı şimdiden on binleri aştı. Son sekiz hafta içinde 100 000'den fazla Londralı özel bekleme listesine katıldı. İlk test sürüşleri yaz aylarında kayıt yaptıran bazı kullanıcıların erişimine sunulacak, ardından hizmet kademeli olarak daha geniş kitlelere açılacak.

Kamuoyu tepkisi ve endişeler

Ancak bu gelişme, şehrin geleneksel taksi şoförleri ve sendikaları arasında sert tepkilere yol açtı. Yerel sürücüler, robotaksilerin yollara çıkmasının binlerce işi riske atacağından endişe ediyor. Sendika temsilcileri ayrıca yollardaki kaza sayısının artabileceği konusunda uyarıda bulunarak ulaşım idaresini konuya son derece dikkatli yaklaşmaya çağırıyor.

UberWayveLondraRobotaksiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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