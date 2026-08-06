Milan forveti Santiago Gimenez'e Portekiz'den ciddi ilgi var

·38·Spor
Milan forveti Santiago Gimenez'e Portekiz'den ciddi ilgi var

Avrupa futbolunda transfer sezonu tüm hızıyla devam ederken, İtalya'nın Milan kulübünde forma giyen Santiago Gimenez'e Portekiz'in önde gelen ekiplerinden biri ciddi şekilde talip oldu. Goal.com'un haberine göre, Meksika Milli Takımı ve Milan forması giyen futbolcu, Porto'nun transfer hedefi haline geldi ve taraflar arasında ilk temaslar kuruldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Portekiz'in prestijli yayın organı A Bola'nın aktardığı bilgilere göre Porto, mevcut şampiyon kadrosunu güçlendirmek amacıyla Santiago Gimenez'in transferi için ciddi çalışmalar yürütüyor. Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Meksikalı forveti takımında görmek istiyor ve bizzat futbolcuyla iletişime geçerek kulübün büyük hedeflerinden bahsetti.

Teknik direktör ile futbolcu arasındaki iletişim

Teknik adam ile forvetin tanışması, Santi'nin Feyenoord forması giydiği, Farioli'nin ise Ajax'ı çalıştırdığı dönemde Hollanda'da başladı. Teknik direktör, karşılıklı görüşme sırasında futbolcuya duyduğu büyük saygıyı bir kez daha dile getirdi. Ayrıca görüşmede, İspanyol forvet Samu'nun sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasının ardından takımın üst düzey bir forvete su ve hava kadar ihtiyaç duyduğu da konuşuldu.

Santiago Gimenez, Porto'nun kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirtirken transfer konusundaki nihai kararı Milan yönetiminin vereceğini vurguladı. Porto yönetimi şu anda futbolcunun menajeri Rafaela Pimenta ile görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşmanın şartlarını müzakere ediyor.

Milan'ın talepleri ve transfer şartları

Porto, futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Ancak Milan bu konuda farklı bir yaklaşımı tercih ediyor; forvetin bonservisiyle doğrudan satılmasını ve en az 25 milyon avro gelir elde edilmesini istiyor.

İtalyan kulübü, Avustralya'daki turnesinden döndükten sonra futbolcu ve temsilcileriyle yüz yüze görüşerek transfer döneminin son günlerindeki stratejisini belirleyecek. Meksikalı forvet satılırsa Milan, Gonçalo Ramos için alternatif olarak Breel Embolo'yu değerlendirebilir.

MilanSantiago GimenezPortoTransferSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilirDerby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilirBugün, 22:12Lionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli olduLionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli olduBugün, 21:57Lokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıLokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıBugün, 21:50Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduReal Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduBugün, 21:18«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)