Milan forveti Santiago Gimenez'e Portekiz'den ciddi ilgi var

Avrupa futbolunda transfer sezonu tüm hızıyla devam ederken, İtalya'nın Milan kulübünde forma giyen Santiago Gimenez'e Portekiz'in önde gelen ekiplerinden biri ciddi şekilde talip oldu. Goal.com'un haberine göre, Meksika Milli Takımı ve Milan forması giyen futbolcu, Porto'nun transfer hedefi haline geldi ve taraflar arasında ilk temaslar kuruldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Portekiz'in prestijli yayın organı A Bola'nın aktardığı bilgilere göre Porto, mevcut şampiyon kadrosunu güçlendirmek amacıyla Santiago Gimenez'in transferi için ciddi çalışmalar yürütüyor. Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Meksikalı forveti takımında görmek istiyor ve bizzat futbolcuyla iletişime geçerek kulübün büyük hedeflerinden bahsetti.

Teknik direktör ile futbolcu arasındaki iletişim

Teknik adam ile forvetin tanışması, Santi'nin Feyenoord forması giydiği, Farioli'nin ise Ajax'ı çalıştırdığı dönemde Hollanda'da başladı. Teknik direktör, karşılıklı görüşme sırasında futbolcuya duyduğu büyük saygıyı bir kez daha dile getirdi. Ayrıca görüşmede, İspanyol forvet Samu'nun sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasının ardından takımın üst düzey bir forvete su ve hava kadar ihtiyaç duyduğu da konuşuldu.

Santiago Gimenez, Porto'nun kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirtirken transfer konusundaki nihai kararı Milan yönetiminin vereceğini vurguladı. Porto yönetimi şu anda futbolcunun menajeri Rafaela Pimenta ile görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşmanın şartlarını müzakere ediyor.

Milan'ın talepleri ve transfer şartları

Porto, futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Ancak Milan bu konuda farklı bir yaklaşımı tercih ediyor; forvetin bonservisiyle doğrudan satılmasını ve en az 25 milyon avro gelir elde edilmesini istiyor.

İtalyan kulübü, Avustralya'daki turnesinden döndükten sonra futbolcu ve temsilcileriyle yüz yüze görüşerek transfer döneminin son günlerindeki stratejisini belirleyecek. Meksikalı forvet satılırsa Milan, Gonçalo Ramos için alternatif olarak Breel Embolo'yu değerlendirebilir.