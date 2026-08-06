eBay canlı alışveriş kapsamını genişletiyor

·42·Teknoloji
eBay canlı alışveriş kapsamını genişletiyor

Ünlü çevrim içi pazar yeri eBay, canlı alışveriş (live shopping) alanını geliştirmeye özel önem veriyor. Ixbt.com yayınında yer alan habere göre, ikinci çeyrek sonuçları itibarıyla platformdaki toplam satış hacmi yıllık bazda yaklaşık sekiz kat arttı; izleyici sayısı ve izleme süresi de önemli ölçüde yükseldi. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

Bu büyüme ortamında şirket yönetimi, önümüzdeki haftalar ve aylar içinde eBay Live hizmetini diğer uluslararası pazarlarda da kullanıma sunmayı planlıyor. eBay CEO'su Jamie Iannone, yatırımcılarla düzenlenen toplantıda bu sonuçların canlı yayınların müşteri etkileşimini artırdığına ve yeni fırsatların keşfedilmesine yardımcı olduğuna dair güveni daha da güçlendirdiğini belirtti.

Canlı yayınlar satış hacmini nasıl etkiliyor?

Şirket verilerine göre, düzenli olarak canlı yayın yapan satıcıların yüzde 90'ından fazlası satış hacimlerinin arttığını bildirdi. Ayrıca bu formatı kullananlar, canlı yayın yapmayanlara kıyasla üç kat daha fazla ürün satmayı başarıyor. Alıcılar da yoğun ilgi gösteriyor; koleksiyon ürünlerini ilk kez satın alanlar, geleneksel yöntemi kullananlara göre yüzde 70 daha fazla harcama yapıyor.

Belirtmek gerekir ki eBay, bu özelliği ilk kez 2022'de ABD'de kapalı bir test olarak denemişti. Daha sonra Birleşik Krallık, Almanya, Avustralya, Fransa, İtalya ve Kanada gibi ülkelerde de kullanıma sunuldu. Geçen ay şirket, yalnızca davetiyeyle çalışma modelinden vazgeçerek elektronik, moda ve koleksiyon ürünleri dahil 300'den fazla kategorideki satıcılar için self servis sistemini başlattı.

Pazardaki rekabet ve gelecek planları

Günümüzde ABD'de canlı alışveriş artık yalnızca küçük bir deneme değil, ciddi bir iş alanına dönüşüyor. Bu pazarda Whatnot ve TikTok Shop gibi rakipler de aktif olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle Whatnot'un ortalama 11 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip olduğu tahmin edilirken, TikTok Shop müşterileri için ücretli abonelik ve özel indirimleri test ediyor.

Rekabet ortamı güçlenirken eBay, platformundaki teknik olanakları da geliştirdi. CEO'nun açıklamasına göre ana sayfa ve mobil uygulamadaki arama işlevleri yenilenerek etkinlikleri bulmak kolaylaştırıldı. Ayrıca satıcıların yayın oluşturma, envanter hazırlama ve tekliflere yanıt verme süreçleri hızlandırılarak satış deneyimi daha kullanışlı hale getirildi.

eBayCanlı AlışverişTeknolojiE-Ticaretİşletme
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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