Andrey Fyodorov Portekiz'i Durdurmanın Yolunu Anlattı

Tanınmış Özbek futbolcu ve teknik direktör Andrey Fyodorov, milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı ve Portekiz ile oynayacağı kritik maç hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Rus gazetecilerle yaptığı röportajda uzman, Portekiz kadrosundaki her bir oyuncunun ciddi bir tehdit oluşturabileceğini vurguladı. Ona göre, rakip saftaki bir veya iki yıldızı ayrı olarak kontrol etmek yeterli olmayacaktır.

«Her oyuncuya karşı dikkatli olmak gerekir. Bu tamamen farklı bir oyun ve farklı bir mücadele olacak. Her bir temsilcileri beklenmedik kararlar verebilir. Portekiz'e boşuna 'Avrupa'nın Brezilyalıları' demiyorlar», dedi Fyodorov.

Nitekim Portekiz kadrosu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yapan üst düzey futbolculardan oluşuyor. Takım; kısa paslar, bireysel yetenek ve hızlı hücumlarla rakibe baskı kurma yeteneğine sahip.

Buna rağmen Fyodorov, Özbekistan'ın bu maçtan puan alma ihtimalini dışlamadı. Bunun için 'Beyaz Kurtlar'ın Kolombiya maçında sergilediği disiplinli futbolu koruması ve özellikle maçın başında gol yememesi gerektiğini belirtti.

«Öyle bir hissim var ki, eğer Özbekistan Kolombiya'ya karşı oynadığı gibi düzenli hareket ederse ve maç başında gol yemezse, puan alma şansı doğacaktır», dedi uzman.

Fyodorov, futbolda takımların isimlerinin veya kağıt üzerindeki güçlerinin her zaman nihai sonucu belirlemediğini belirtti. Maç günü bazı futbolcular beklenen formda olmayabilir veya bazıları kendini iyi hissetmeyebilir.

Ayrıca hava durumu, saha koşulları, maç saati ve futbolcuların o günkü psikolojik hazırlığı da büyük önem taşıyor.

«Çok güçlü bir takımdan bahsediyoruz. Ancak maç günü birileri formda olmayabilir veya kendini kötü hissedebilir. Her şey sahada belli olur. Hava ve saha koşulları gibi faktörler de göz ardı edilemez», diye ekledi Fyodorov.

Görüşme sırasında kendisine Özbekistan'ın gruptan çıkma şansı da soruldu. Yeni formata göre, bazı grup üçüncüleri de play-off bileti alabiliyor. Fyodorov, bu görevin gerçekleştirilebileceğine inanıyor.

Ancak Portekiz'in ilk turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kalması, Özbekistan'ın durumunu zorlaştırdı. Çünkü Portekizliler artık ikinci turda galibiyete daha fazla ihtiyaç duyacaklar.

«Elbette gruptan çıkmak gerçek bir hedef. Ancak Portekiz'in Kongo DR ile berabere kalması işimizi biraz zorlaştırdı. Şimdi Özbekistan'ı önünde iki çok zorlu maç bekliyor», dedi.

Uzmana göre, artık milli takım için sadece güzel ve taraftara hitap eden futbol yeterli değil. Bir sonraki aşamayı düşünmek için somut sonuçlar ve puanlar gerekiyor.

Bu durumda teknik direktör Fabio Cannavaro'nun ustalığı önemli bir rol oynayacak. Futbolcuları Portekiz gibi bir deve karşı psikolojik olarak hazırlamak, doğru taktiği seçmek ve maç sırasında gerekli değişiklikleri yapmak büyük önem taşıyor.

«Burada teknik direktörün becerisi ön plana çıkıyor. Futbolcuları nasıl motive edeceği ve böyle güçlü bir takıma karşı nasıl bir futbol tercih edeceği temel mesele olacak. Şimdiden bir tahminde bulunmak zor», dedi Fyodorov.

Buna rağmen, Kolombiya'ya karşı oynanan tarihi başlangıç maçı uzmanda umut uyandırdı. Özbekistan 1:3 yenilmiş olsa da, özellikle ikinci yarıda cesur ve aktif bir futbol sergiledi.

Fyodorov, 'Beyaz Kurtlar'ın bir sonraki aşamaya geçme şansı olduğuna inandığını ve takımı her zaman desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

«Kolombiya maçına bakarak şansımızın olduğunu görüyorum. En azından buna umut ediyorum. Sabah saat 5:00'te veya gece 3:00'te oynasınlar, Özbekistan'ın bir sonraki aşamaya çıkmasını istiyorum ve bunun için uykusuz kalmaya bile hazırım», dedi Andrey Fyodorov.

Şimdi tüm dikkatler Portekiz maçına odaklanmış durumda. Rakip favori olabilir ancak Dünya Kupası'nda her sonuç sahadaki 90 dakika boyunca belirlenir.