Arjantin Milli Takımı Lionel Messi Etrafında Kenetlendi: Scaloni Yalan Haberlere Noktayı Koydu

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Arjantin Milli Takımı Lionel Messi Etrafında Kenetlendi: Scaloni Yalan Haberlere Noktayı Koydu

Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası kapsamındaki sıradaki maçlar öncesinde takım içi atmosfer ve kaptan Lionel Messi hakkında yayılan tatsız haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde sosyal medya ve bazı medya organlarında futbolcunun ailesine dair asılsız bilgilerin yayılması, takım kampında büyük bir yankı uyandırdı. Goal.com'un haberine göre.

Özellikle, Inter Miami yıldızı Lionel Messi'nin babası Jorge'nin vefat ettiğine dair yalan haberler Arjantin futbol kamuoyunu şoka soktu. Bu sahte haberin yayılmasının ardından futbolcunun ailesi resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Jorge'nin şu an tıbbi tedavi gördüğü ve sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediği bildirildi. ESPN'in haberine göre, bu olay takımın Avusturya maçına hazırlık sürecini de etkiledi.

Yalan Haber Sonrası İstifalar

Söz konusu kriz, Luzu TV sunucusu Florencia Peña'nın canlı yayın sırasında Messi'nin babasının vefat ettiğine dair teyit edilmemiş bilgiyi paylaşmasıyla başladı. Haber hızla viral hale gelerek tüm dünyaya yayıldı. Bunun sonucunda sunucu görevinden istifa etti. Kendi ifadesine göre, prodüksiyon ekibi kulağına yanlış bilgi iletmişti.

Kanal yönetimi de bu ciddi hata karşısında sert önlemler aldı. Yapımcı Nicolas Occhiato, olayla ilgili birkaç çalışanın işten çıkarıldığını doğruladı. Bu durumun, Lionel Messi'nin altıncı Dünya Kupası'nda yer aldığı bir dönemde yaşanması futbolcunun psikolojisini etkileyebilirdi, ancak takım onu destekleme kararı aldı.

Scaloni'nin Açıklamaları ve Takım Birliği

Lionel Scaloni, Texas'ın Arlington şehrinde oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, takımın her zamankinden daha kenetlenmiş olduğunu vurguladı. "İyiyiz ve yarınki maça hazırız. Takımın her türlü iyi ve kötü durumu birlikte aşacağına inanıyoruz. Dostlar arasında olmak her zaman güzeldir ve Messi bunu hissediyor", dedi teknik direktör.

Goal.com'un verdiği bilgilere göre, Arjantin Milli Takımı grup aşamasının ilk turunda Cezayir'i 3-0 mağlup etmişti. O maçta Lionel Messi hat-trick yaparak yüksek formda olduğunu kanıtladı. Şimdi "albiceleste", Avusturya karşısında galip gelerek play-off biletini erkenden garantilemeyi hedefliyor.

Özbekistanlı futbolseverler için de Arjantin'in her maçı büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle Messi'nin son büyük turnuvalardaki performansı ve etrafında gelişen olaylar sosyal medyada geniş yankı buluyor. Scaloni yönetimindeki takım, bu tür dış baskılara rağmen ana odağını sahadaki sonuca vermeye çalışıyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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