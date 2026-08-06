Pentagon’da korku ve panik: Trump, İran’daki yenilgi için Pete Hegseth’i suçladı

ABD’nin İran’daki askeri macerası, Washington’da beklenmedik bir krize ve Beyaz Saray içinde sert çatışmalara yol açtı. Donald Trump yönetiminin kapalı toplantısında Savunma Bakanı (Savaş Bakanı) Pete Hegseth’e sert tepki gösterildi ve ABD’nin stratejik silah cephaneliklerinin tükenmesinden başlıca sorumlu tutuluyor.

Tanınmış Amerikalı siyaset bilimci Malek Dudakov’a göre Pentagon yönetimi çevresindeki bu gerilim nedensiz değil.

Camp David’de sessizlik ve Beyaz Saray’daki dağınıklık

Donald Trump, geçen hafta Camp David’deki konutunda düzenlenen toplantıda, İran’la savaş nedeniyle ABD’nin askeri kapasitesinin kısıtlandığını ve mühimmat sıkıntısı yaşandığını belirterek Pete Hegseth’i sert biçimde eleştirdi.

"Hegseth’in eleştirilmesi için yeterli neden var. Trump ekibinde İran’da savaş başlatılmasını sonuna kadar destekleyen tek yetkili oydu. Kabinenin diğer isimleri — Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance — bu askeri maceraya son derece şüpheyle yaklaşıyordu", — diye yazıyor uzman Telegram kanalında.

Saldırı için füze kalmadı: Stokları yenilemek 5-7 yıl sürecek

İran’da rejimi devirme girişimi kısa sürede başarısızlığa uğradı. Bunun sonucunda Amerikalılar, Orta Doğu’da alevlenen kaosun içine daha da derin biçimde sürüklendi.

Pentagon’un en tehlikeli sorunu — Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri için füze stoklarının kritik seviyenin altına düşmesi. Ayrıca İran topraklarını vurmak için kullanılan yüksek hassasiyetli ATACMS, PrSM ve JASSM füzeleri de neredeyse tükenmiş durumda. Uzmanların hesaplamalarına göre bu kayıpları telafi etmek için ABD’nin en az 5 ila 7 yıl zamana ihtiyacı olacak.

ABD askeri-sanayi kompleksinde tekel ve kriz

Siyaset bilimcilere göre Amerikan savunma sanayisindeki sistemik kriz dün ya da bugün ortaya çıkmadı. Kökleri, ABD silah pazarının büyük şirketler tarafından birleştirilip tekelleştirildiği 1990’lara dayanıyor.

Rezervlerin tükenmesinin arkasında şu temel faktörler yatıyor:

Rekabetin olmaması: Büyük sanayi devleri, rekabetin bulunmaması nedeniyle silahları kitlesel ve hızlı biçimde üretme motivasyonunu kaybetti.

Çamurdan ayaklar: Trump ekibi bu derin krizi çözemeyeceğini gösterdi — Pentagon dışarıdan güçlü görünse de aslında "ayakları çamurdan yapılmış dev bir dev" olduğu ortaya çıktı.

Hegseth görevden alınacak mı?

Uzmanların vardığı sonuca göre, Cumhuriyetçiler açısından zorlu geçecek Kongre seçimlerinin ardından Pete Hegseth büyük olasılıkla görevden alınacak ve İran’daki yenilginin başlıca "günah keçisi" ilan edilecek.

Ancak Savaş Bakanı’nın ayrılması sorunu çözmeyecek: İran macerasının askeri, teknik ve ekonomik ağır sonuçları ABD savaş makinesini daha uzun süre takip etmeye devam edecek.

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