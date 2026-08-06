Temirov İstanbul’da sansasyonel bir maça çıkacak: Rakibi eski UFC yıldızı...

·88·Spor
Temirov İstanbul’da sansasyonel bir maça çıkacak: Rakibi eski UFC yıldızı...

Abu Dabi’deki görkemli zaferiyle dünya spor kamuoyunu hayrete düşüren Özbek UFC dövüşçüsü Ramazan Temirov, kısa süre içinde yeniden oktagona dönüyor. Sporcumuz, ACBJJ Ligi’ndeki ilk maçında eski bir UFC yıldızına karşı oktagona çıkacak.

Oktogonuz yayınının haberine göre Ramazan Temirov, bu yıl 30 Ağustos’ta Türkiye’nin İstanbul kentinde düzenlenecek ACBJJ 22 turnuvasında ilk maçına çıkacak.

Rakibin adı belli oldu: Büyük BritanyalıMuhammad Mokaev!

İstanbul’daki ana maçlardan birinde Temirov’un karşısına, Dağıstan asıllı ve Büyük Britanya adına mücadele eden eski UFC dövüşçüsü Muhammad Mokaev çıkması bekleniyor.

Temirov daha önce İstanbul’daki turnuvada çok deneyimli bir atletle karşılaşacağını Olamsport.com muhabirleriyle yaptığı röportajda açıklamıştı. Artık bu rakibin kimliği de netleşti.

Profesyonel sporda parlak seri

Hatırlanacağı üzere Ramazan Temirov kısa süre önce — 25 Temmuz’da Abu Dabi’de düzenlenen UFC Fight Night 282 turnuvası kapsamında bir kez daha görkemli bir maça çıkmıştı.

Sporcumuz o karşılaşmada Avustralyalı ve sıralamada üst basamaklarda yer alan Steve Erceg’i yalnızca ilk rauntta korkunç bir teknik nakavtla mağlup ederek taraftarları hayrete düşürmüştü.

Mokaev’e karşı gerçekleşecek bu mücadele de her iki taraf için son derece önemli ve zorlu geçecek.

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Ramazon TemirovMuhammad MokaevİstanbulTürkiyeUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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