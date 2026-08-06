Juventus Transfer Pazarı: Takımın Neye İhtiyacı Var?

Transfer döneminin sona ermesine üç buçuk hafta kala, Juventus kulübünün 28 futbolcudan oluşan geniş kadrosundaki belirgin eksikler net biçimde ortaya çıkıyor. Yönetim, her hattı detaylı şekilde analiz ederek kalite ve nicelik açısından mevcut sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. ixbt.com'a göre Torino kulübü yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yeni oyuncu katmış olsa da çözüm bekleyen sorunların sayısı hâlâ oldukça fazla. Goal.com haberine göre .

Kulübün yaz transfer dönemindeki hamlelerine baktığımızda kadroya birkaç yeni futbolcunun katıldığını görüyoruz. Özellikle transfer listesinde Genoa'dan forvet Ekhator, Roma'dan savunma oyuncusu Celik, Bayer Leverkusen'den forvet Alajbegovic ve Paris Saint-Germain'den forvet Kolo Muani yer aldı. Bunun yanı sıra Dusan Vlahovic ve Filip Kostic serbest oyuncu olarak kulüpten ayrıldı. Openda Lyon'a transfer olurken Rouhi, Pedro Felipe, Adzic ve Joao Mario gibi oyuncular da başka takımların yolunu tuttu.

Kaleciler ve Savunma Hattındaki Sorunlar

Takımda üç kaleci bulunuyor: Di Gregorio, Mattia Perin ve Pinsoglio. Ancak Perin ile Pinsoglio'nun sözleşmelerinin bir yıl sonra sona erecek olması ve birinci kaleci olarak görülen Di Gregorio'nun teknik direktör Spalletti 'nin güvenini tam anlamıyla kazanamaması ciddi bir sorun oluşturuyor. Di Gregorio'ya uygun bir alternatif bulma meselesi belirsizliğini koruyor; zira ilk hedefler Alisson ve Dibu Martinez transferleri gerçekleşmedi. Son seçenek olarak Paris Saint-Germain'den Japon kaleci Suzuki'yi kiralık olarak kadroya katma fikri değerlendiriliyor.

Savunma hattında nicelik açısından sorun yokmuş gibi görünse de kalite konusunda pek çok soru işareti bulunuyor. Savunmada, teknik direktör Spalletti'nin taktik gerekliliklerine uyum sağlamak için değişiklik yapılması gerekiyor. Örneğin Bologna savunmacısı Lucumì, takımın oyununa Gatti'den daha iyi uyum sağlayabilir; çünkü sahada daha önde konumlanmaya ve oyunu geriden kurmaya alışkın. Gatti ise daha çok alçak blokta ve ikili mücadelelerde etkili oluyor.

Merkezdeki Zorluklar ve Transfer İhtiyaçları

4-2-3-1 sistemiyle oynayan Juventus'un kadrosunda merkez orta saha oyuncusu sayısı gereğinden fazla; tam yedi futbolcu bulunuyor. Locatelli, Khéphren Thuram ve McKennie neredeyse dokunulmaz kabul edilirken Koopmeiners ve Miretti için gelecek teklifler değerlendirilmeye hazır. Ayrıca iki Brezilyalı futbolcunun geleceği de belirsizliğini koruyor; oyunculardan birinin beklenmedik şekilde takımda kalması ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Takımın yıllardır gerçek bir regista eksikliği yaşaması sorunu çözülememiş durumda. Kadroda çok sayıda oyuncu bulunsa da oyun kurma becerileri Andrea Pirlo veya Miralem Pjanic seviyesine ulaşmıyor. Torino temsilcisinin transfer döneminin kalan bölümünde bu ve diğer mevkileri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.