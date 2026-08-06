Juventus Transfer Pazarı: Takımın Neye İhtiyacı Var?

·77·Spor
Juventus Transfer Pazarı: Takımın Neye İhtiyacı Var?

Transfer döneminin sona ermesine üç buçuk hafta kala, Juventus kulübünün 28 futbolcudan oluşan geniş kadrosundaki belirgin eksikler net biçimde ortaya çıkıyor. Yönetim, her hattı detaylı şekilde analiz ederek kalite ve nicelik açısından mevcut sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. ixbt.com'a göre Torino kulübü yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yeni oyuncu katmış olsa da çözüm bekleyen sorunların sayısı hâlâ oldukça fazla. Goal.com haberine göre .

Kulübün yaz transfer dönemindeki hamlelerine baktığımızda kadroya birkaç yeni futbolcunun katıldığını görüyoruz. Özellikle transfer listesinde Genoa'dan forvet Ekhator, Roma'dan savunma oyuncusu Celik, Bayer Leverkusen'den forvet Alajbegovic ve Paris Saint-Germain'den forvet Kolo Muani yer aldı. Bunun yanı sıra Dusan Vlahovic ve Filip Kostic serbest oyuncu olarak kulüpten ayrıldı. Openda Lyon'a transfer olurken Rouhi, Pedro Felipe, Adzic ve Joao Mario gibi oyuncular da başka takımların yolunu tuttu.

Kaleciler ve Savunma Hattındaki Sorunlar

Takımda üç kaleci bulunuyor: Di Gregorio, Mattia Perin ve Pinsoglio. Ancak Perin ile Pinsoglio'nun sözleşmelerinin bir yıl sonra sona erecek olması ve birinci kaleci olarak görülen Di Gregorio'nun teknik direktör Spalletti'nin güvenini tam anlamıyla kazanamaması ciddi bir sorun oluşturuyor. Di Gregorio'ya uygun bir alternatif bulma meselesi belirsizliğini koruyor; zira ilk hedefler Alisson ve Dibu Martinez transferleri gerçekleşmedi. Son seçenek olarak Paris Saint-Germain'den Japon kaleci Suzuki'yi kiralık olarak kadroya katma fikri değerlendiriliyor.

Savunma hattında nicelik açısından sorun yokmuş gibi görünse de kalite konusunda pek çok soru işareti bulunuyor. Savunmada, teknik direktör Spalletti'nin taktik gerekliliklerine uyum sağlamak için değişiklik yapılması gerekiyor. Örneğin Bologna savunmacısı Lucumì, takımın oyununa Gatti'den daha iyi uyum sağlayabilir; çünkü sahada daha önde konumlanmaya ve oyunu geriden kurmaya alışkın. Gatti ise daha çok alçak blokta ve ikili mücadelelerde etkili oluyor.

Merkezdeki Zorluklar ve Transfer İhtiyaçları

4-2-3-1 sistemiyle oynayan Juventus'un kadrosunda merkez orta saha oyuncusu sayısı gereğinden fazla; tam yedi futbolcu bulunuyor. Locatelli, Khéphren Thuram ve McKennie neredeyse dokunulmaz kabul edilirken Koopmeiners ve Miretti için gelecek teklifler değerlendirilmeye hazır. Ayrıca iki Brezilyalı futbolcunun geleceği de belirsizliğini koruyor; oyunculardan birinin beklenmedik şekilde takımda kalması ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Takımın yıllardır gerçek bir regista eksikliği yaşaması sorunu çözülememiş durumda. Kadroda çok sayıda oyuncu bulunsa da oyun kurma becerileri Andrea Pirlo veya Miralem Pjanic seviyesine ulaşmıyor. Torino temsilcisinin transfer döneminin kalan bölümünde bu ve diğer mevkileri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

JuventusTransferSerie AFutbolSpalletti
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıLokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıBugün, 21:50Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduReal Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduBugün, 21:18«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Bugün, 19:54Rodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiRodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiBugün, 19:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)