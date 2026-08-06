Gigabyte, RTX 50 Infinity ekran kartlarında yeni 12VHPWR çözümünü test ediyor

Bilgisayar donanımı pazarının liderlerinden Gigabyte, yeni nesil GeForce RTX 50 Infinity ekran kartı serisinde, çok tartışılan 12VHPWR güç konektörünün aşırı ısınma sorununa karşı özgün bir çözüm uygulamaya başladı. Yayınlanan ilk fotoğraflara göre üretici, bu riskli parçayı doğrudan kalın bir alüminyum blok içine yerleştirdi ve bloğu genel soğutma sisteminin ayrılmaz bir parçası hâline getirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, son yıllarda yüksek güçlü grafik hızlandırıcılarda kullanılmaya başlanan 12VHPWR konektörleri, yeterince sabitlenmemeleri veya yüksek yük altında aşırı ısınmaları nedeniyle erime vakalarıyla sık sık gündeme geliyordu. PC Games Hardware yayınının uzmanlarının dikkat çektiği gibi, Gigabyte mühendisleri bu tasarım yaklaşımıyla bağlantı noktasındaki sıcaklığı düşürmeyi amaçladı. Ancak bu alüminyum bariyerin kritik durumlarda aşırı ısınmayı önlemeye yeterince yardımcı olup olmayacağını, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kapsamlı testler gösterecek.

Güvenliği artırmaya yönelik ek önlemler

Yenilikçi soğutma bloğunun yanı sıra mühendisler, güç konektörünün yerleşiminde de değişiklik yaptı. Ixbt.com'un aktardığına göre bu parça, geleneksel yöntemde olduğu gibi ana devre kartına doğrudan lehimlenmedi. Bunun yerine konektör, ana kartla sağlam bir kablo üzerinden bağlanan küçük ve ayrı bir karta taşındı.

Bu mühendislik çözümü, gelecekte meydana gelebilecek termal hasarların ve kısa devrelerin sonuçlarını en aza indirmede önemli rol oynayabilir. Konektör aşırı ısınıp arızalansa bile ana ve pahalı ekran kartı devre kartı büyük ölçüde hasardan korunur; çünkü tüm olumsuz etkiler ayrı küçük modülde kalır.

İlginç ayrıntı ve RTX 5090 modeli

Buna rağmen bu yeni teknolojik yaklaşımın tüm modellere aynı şekilde uygulanmamış olması uzmanlarda soru işaretleri yaratıyor. Özellikle serinin en güçlü ve amiral gemisi modeli olan GeForce RTX 5090 Infinity ekran kartında bu tür koruma özelliklerinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Aslında RTX 5090 modeli, ağır iş süreçleri ve oyunlar sırasında tam 550–600 W güç tüketmesi ve mevcut nesilde diğer modellere kıyasla daha sık yanmasıyla tanınıyor. Uzmanlar ve kullanıcılar, en fazla güç gerektiren ve en çok ısınan amiral gemisine neden bu tür ek koruma unsurlarının takılmadığını sorguluyor. Gigabyte temsilcileri henüz bu konuda resmî bir açıklama yapmamış olsa da kompakt modellerin ve orta segmentteki yeni cihazların test sonuçlarının kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor.