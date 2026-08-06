Şampiyonluğun ardından Gavi sözünü tutarak görünümünü kökten değiştirdi

·67·Spor
Şampiyonluğun ardından Gavi sözünü tutarak görünümünü kökten değiştirdi

İspanya ve Barcelona kulübünün yetenekli orta saha oyuncusu Gavi, 2026 Dünya Kupası sırasında taraftarlara verdiği sözü tuttu. İspanya Millî Takımı dünya kupasını kazanınca futbolcu sözünü yerine getirerek saçlarını pembeye boyattı. Oyuncu bunu resmî Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

22 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada yeni imajıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak taraftarlarına değişen görünümünü gösterdi. Fotoğraf kısa sürede geniş yankı uyandırırken sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Bilindiği üzere Gavi, İspanya’nın bu yılki Dünya Kupası’nda şampiyon olması hâlinde saçlarını pembeye boyatacağını açıklamıştı. Millî takım turnuvayı kazanınca futbolcu sözünü geciktirmeden yerine getirdi ve verdiği sözün arkasında durduğunu bir kez daha kanıtladı.

İlginç olan ise İspanya’nın şampiyonluğunun ardından sözünü tutan tek futbolcunun Gavi olmaması. Real Madrid savunmacısı Marc Cucurella da daha önce verdiği sözü tutarak koluna İspanya Millî Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente’nin yüzünün dövmesini yaptırmıştı.

Hatırlanacağı üzere İspanya Millî Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golü Ferran Torres kaydetti ve bu gol İspanyollara bir sonraki dünya şampiyonluğu unvanını getirdi.

Gavi’nin yeni görünümü futbolseverler arasında büyük ilgi uyandırırken, şampiyonluk kutlamaları kapsamında verdiği söze sadık kaldığını bir kez daha gösterdi.

GaviİspanyaBarcelonaReal MadridArjantin
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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