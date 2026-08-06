Özbekistanlı Layma Vladson Leipzig’de büyük bir “sansasyon” yarattı

Özbekistan’ın dördüncü raketi Layma Vladson Almanya’daki prestijli turnuvada sıralamalar arasındaki büyük farkı ortadan kaldırdı. Elemelerden ana tabloya yükselen tenisçimiz, turnuvanın beş numarasını yalnızca 69 dakikada mağlup etti.

Vladson’ı şimdi bir başka ciddi sınav bekliyor. Çeyrek final bileti için kendisinden sıralamada çok daha üst sırada yer alan Yelena Maligina ile karşılaşacak.

Elemelerden başlayan başarılı yürüyüş

Leipzig, 3–9 Ağustos tarihleri arasında ITF W75 kategorisindeki kadınlar turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Açık hava toprak kortlarında düzenlenen organizasyonun ödül havuzu 60 bin dolar olurken ana tabloda 32 tenisçi mücadele ediyor.

Layma Vladson ana tablo yolculuğuna elemelerden başladı. Belirleyici maçta rakibi Ukraynalı Anastasiya Firman oldu.

Özbekistan temsilcisi ilk seti 6-3 kazandı. İkinci sette ise rakibine neredeyse hiç şans tanımayarak 6-1’lik skorla galibiyetini ilan etti ve ana tabloya yükseldi.

Beş numaraya karşı beklenmedik senaryo

Ana tablonun ilk turunda Vladson’ın karşısında turnuvanın beş numarası Tessa Johanna Brokmann vardı. Sıralama ve deneyim açısından üstünlük Alman tenisçiden yana görünüyordu, ancak kortta tamamen farklı bir tablo ortaya çıktı.

Layma, maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü ele aldı. Rakibinin vuruşlarına baskılı şekilde karşılık veren tenisçi, ilk seti 6-2’lik güvenli bir skorla kazandı.

İkinci sette de oyunun seyri değişmedi. Vladson, Brokmann’a durumu düzeltme fırsatı vermeden seti 6-1 kazandı. Maç yalnızca 69 dakika sürdü.

Nihai skor: Layma Vladson — Tessa Johanna Brokmann — 6-2, 6-1.

Sıralamadaki 500 basamaklık fark hissedilmedi

Bu sonucun önemi, rakiplerin dünya sıralamasındaki konumlarıyla daha da netleşiyor. WTA verilerine göre Vladson sekizinci yüz sıralarında, Brokmann ise 267. basamakta yer alıyor. Özbekistan temsilcisinin kariyerindeki en yüksek sıralama 755’incilikken Alman tenisçi 254. basamağa kadar yükseldi.

Buna rağmen korttaki oyunda sıralamalar arasındaki 500’den fazla basamaklık fark görülmedi. Aksine Vladson maçın temposunu kontrol etti ve iki set boyunca üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi.

Bu galibiyet, Layma’ya yalnızca bir sonraki tura yükselme fırsatı değil, yüksek sıralamadaki rakiplere karşı da başa baş mücadele edebileceğine dair güven verebilir.

Sıradaki engel Yelena Maligina

Son 16 turunda Vladson, Estonya temsilcisi Yelena Maligina ile karşılaştı. 26 yaşındaki tenisçi dünyanın en iyi 320 oyuncusu arasında yer alıyor ve kariyerinde 294. basamağa kadar yükseldi.

Maligina deneyim ve sıralama açısından üstün kabul ediliyor. Ayrıca Mart 2026’da Helsinki’deki turnuvada Vladson’ı 6-0, 6-3 mağlup etmişti. Böylece Leipzig’deki maç, Layma için o yenilginin rövanşını alma fırsatına da dönüştü.

Vladson, elemelerde ve ana tablodaki maçlarda sergilediği güven veren tenisle bir başka sürprize hazır olduğunu gösterdi. Şimdi en önemli görev, hızını ve baskısını deneyimli rakibine karşı maç boyunca korumak.

Layma’nın Leipzig’deki yürüyüşü şimdiden turnuvanın dikkat çeken olaylarından biri oldu. Çeyrek finale yükselmesi ise bu sansasyonel sonucu daha büyük bir başarıya dönüştürebilir.

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