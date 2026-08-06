St. Louis'te Sindarov şovu: Javokhir Caruana'yı mağlup ederek 2. sıraya yükseldi!

ABD'nin St. Louis kentinde, ödül havuzu 200.000 dolar olan prestijli "Grand Chess Tour" serisinin bir sonraki etabında blitz maçları başladı. Dünyanın en güçlü 10 büyükustası arasında yer alan vatandaşımız Javokhir Sindarov da şampiyonluk için iddialı bir mücadele veriyor.

Turnuvanın dördüncü gününde satranççılar, blitz yani hızlı satrançta ilk 9 turdaki karşılaşmalarına çıktı.

Sindarov'dan fırtına gibi başlangıç: Caruana ve Domínguez mağlup edildi

Özbekistanlı genç büyükusta, blitzin ilk gününü son derece yüksek bir notayla tamamladı. Javokhir tek yenilgisini Hollandalı Jorden van Foreest karşısında alırken, diğer tüm partilerde önemli puanlar topladı.

Vatandaşımız, dünya satrancının devleri — Fabiano Caruana, Awonder Liang ve Leinier Domínguez— karşısında galip geldi. Buna rağmen Levon Aronian, Anish Giri, Vincent Keymer, Rameshbabu Praggnanandhaa ve Wesley So ile oynadığı zorlu partiler berabere sonuçlandı.

Turnuva sıralamasındaki durum: Sindarov liderler arasında!

Rapid ve blitz karşılaşmalarındaki toplam puanlara göre ilk dört sıra şu şekilde oluştu:

Rameshbabu Praggnanandhaa (Hindistan) — 18 puan Javokhir Sindarov (Özbekistan) — 16,5 puan Wesley So (ABD) — 15 puan Levon Aronian (ABD) — 14,5 puan

Bugün kritik karşılaşmalar: Javokhir şampiyonluk için mücadele edecek!

Bugün blitzde kalan son 9 parti oynanacak ve rapid ile blitz disiplinlerindeki turnuvanın mutlak galibi belirlenecek.

Javokhir Sindarov, blitzin ikinci günündeki maçlarına Levon Aronian'a karşı beyaz taşlarla başlayacak. Partiler Taşkent saatiyle 22.00'de başlayacak.

Turnuvanın tam katılımcı listesi: Javokhir Sindarov (Özbekistan), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Domínguez, Awonder Liang (tamamı ABD), Vincent Keymer (Almanya), Anish Giri, Jorden van Foreest (Hollanda), Rameshbabu Praggnanandhaa (Hindistan).

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