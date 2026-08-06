TikTok ABD'deki Ofisini Kapatıp Çalışan Sayısını Azaltıyor

Ünlü TikTok sosyal ağı, faaliyetlerini optimize etmek amacıyla ABD'nin Nashville kentindeki ofisini tamamen kapatma kararı aldı. The New York Times'ın haberine göre bu süreç kapsamında 250 çalışan işten çıkarılacak. Bu işten çıkarmaların çoğunlukla platformun içerik moderasyonuyla ilgilenen uzmanları etkilemesi bekleniyor. Konuyla ilgili Techcrunch.com bildiriyor .

Kapatılan Nashville ofisinin çok uzun zaman önce, 2024 yılında kiralandığı ortaya çıktı. Ofis, resmen bu yılın 5 Ekim tarihinden itibaren faaliyetlerini durduracak. Bu değişiklikler, şirketin ABD'deki güvenlik ve gizlilik faaliyetlerini koordine eden TikTok USDS Joint Venture adlı ortak girişim bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Operasyonları optimize etme gerekliliği

TikTok USDS Joint Venture temsilcisi Zanna Crowley'nin belirttiğine göre bu personel politikası ve yapısal değişiklikler, şirket operasyonlarını düzenlemek ve gelecekteki uzun vadeli büyüme stratejisine uyum sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Crowley'ye göre platform, ABD'deki 200 milyondan fazla kullanıcı için güvenli ve kullanışlı bir ortam oluşturma taahhüdünü sürdürüyor.

Şirket temsilcileri, platformda oluşturulan, keşfedilen ve kullanıcıları birbirine bağlayan içeriklerin güvenliğini sağlamanın öncelikli görev olduğunu vurguladı. Ancak iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi, kaçınılmaz olarak çalışan sayısının azaltılmasını gerektirdi.

Yapay zekânın etkisi

Söz konusu işten çıkarmalar, modern sosyal ağların ve büyük teknoloji şirketlerinin moderasyon süreçlerinde insan emeği yerine yapay zekâ olanaklarına daha fazla güvendiği bir döneme denk geliyor. Günümüzde algoritmalar, şiddet, istismar veya diğer yasaklı içerikleri tespit edip kaldırmada temel bir araca dönüşüyor.

Yapay zekâ teknolojileri verimliliği artırıp maliyetleri düşürme olanağı sunsa da bu tür değişiklikler çok sayıda çalışanın işini kaybetmesine neden oluyor. TikTok örneğinde de moderasyon ekiplerindeki küçülme, otomatik sistemlere duyulan ihtiyacın giderek artmasıyla açıklanıyor.