Los Angeles'te "katliam": UFC 331 turnuvasında kimler oktagona çıkacak?

Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu, bir sonraki görkemli numaralı gecesi için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye saatiyle 20 Eylül sabahı ABD'nin Los Angeles kentinde "UFC 331" turnuvası düzenlenecek.

Organizasyon yönetimi, hayranların merakla beklediği gecenin çelik gibi sağlam ve üst düzey karşılaşmalardan oluşan tam kartını resmen açıkladı.

Ana maç: Joshua Van, kemerini Alexandre Pantoja'ya karşı koruyacak

Gecenin ana karşılaşması sinek sıklet kategorisinde yapılacak. Mevcut UFC şampiyonu, Myanmarlı Joshua Van bu sıkletin eski hâkim şampiyonu, deneyimli Brezilyalı Alexandre Pantojakarşısında oktagona çıkacak. Rövanş ve şampiyonluk kemeri için yapılacak bu mücadelenin gecenin gerçek süsü olması bekleniyor.

Ortak ana maç: Arman Tsarukyan ile Mauricio Ruffy karşı karşıya

Turnuvanın önem açısından ikinci en önemli karşılaşması (co-main event) hafif sıklet kategorisinde düzenlenecek. Uzun süredir fırsatını ve kemer adaylığı statüsünü bekleyen Ermeni Arman Tsarukyan tehlikeli Brezilyalı nakavtçı Mauricio Ruffy ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmanın galibi ilerleyen dönemde şampiyonluk kemeri için bir numaralı aday olabilir.

UFC 331 turnuvasının tam kartı:

Ana kart (Main Card):

Joshua Van (ABD) — Alexandre Pantoja (Brezilya) (Şampiyonluk maçı)

Arman Tsarukyan (Ermenistan) — Mauricio Ruffy (Brezilya)

Patricio Freire (Brezilya) — Du Ho Choi (Güney Kore)

Alonzo Menifield (ABD) — Iwo Baraniewski (Polonya)

Gable Steveson (ABD) — Sean Sharaf (ABD)

Marlon Vera (Ekvador) — Charles Jourdain (Kanada)

Ön eleme karşılaşmaları (Prelims Card):

Tai Tuivasa (Avustralya) — Robelis Despaigne (Küba)

Edmen Shahbazyan (ABD) — Brunno Ferreira (Brezilya)

Giga Chikadze (Gürcistan) — Joanderson Brito (Brezilya)

Casey O'Neill (İskoçya) — Eduarda Moura (Brezilya)

Ryan Gandra (Brezilya) — Ozzy Diaz (ABD)

Michael Aswell (ABD) — Joo Sang Yoo (Güney Kore)

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda tanıdıklarınızla paylaşın!